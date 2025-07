Predictmedix AI expandiert in die mobile Diagnostik mit neuer KI-gesteuerter Diabetes-Screening-Plattform

Durch die Kombination von fortschrittlicher Gesichts- und biometrischer Analyse mit nahtloser Smartphone-Bereitstellung bietet die Lösung zugängliches, erschwingliches und skalierbares Diabetes-Screening für einige der am stärksten unterversorgten Bevölkerungsgruppen in Indien. Dieser Meilenstein stellt einen wichtigen Schritt in der umfassenderen Vision von Predictmedix AI dar, die globale Gesundheitsversorgung neu zu gestalten und die Einführung von KI-gestützten, präventiven Gesundheitslösungen in großem Maßstab zu beschleunigen.

„Wir schließen eine kritische Lücke im Zugang zur Gesundheitsversorgung mit einer innovativen Lösung, die es dem Einzelnen ermöglicht, die Kontrolle über seine Gesundheit mit einem Gerät zu übernehmen, das er bereits besitzt – seinem Mobiltelefon“, sagte Dr. Rahul Kushwah, COO von Predictmedix AI. „In Indien gibt es über 100 Millionen Diabetiker, und eine beträchtliche Anzahl von ihnen bleibt unerkannt. Unsere App wurde entwickelt, um diese diagnostische Kluft zu überbrücken.“

Hauptmerkmale:

- Sofortiges Diabetes-Risiko-Scoring per Smartphone.

- KI-gestützte Gesichtsanalyse und biometrische Analyse basierend auf der bewährten nicht-invasiven Screening-Plattform von Predictmedix.

- Benutzerfreundliches Design mit mehrsprachiger Unterstützung für eine breite Zugänglichkeit.

- Sichere, datenschutzkonforme Verarbeitung von Daten gemäß dem indischen Digital Personal Data Protection (DPDP) Act.

Strategische Bedeutung: