BMW, Mercedes-Benz. Forvia: Diese Autowerte geben am Mittwoch Gas

UBS-Analyst Patrick Hummel geht in einem Branchenüberblick davon aus, dass sich die Sorgen um US-Zölle und die globale Wirtschaftslage etwas abgemildern dürften. Auf Basis der aktuellen Zollsituation hebt UBS seine Prognose für die Fahrzeugproduktion an und erwartet für 2025 eine Steigerung um 3 Prozent auf 90,4 Millionen Einheiten und für 2026 eine Erhöhung um 2 Prozent auf 90,9 Millionen Einheiten. Dies spiegelt die optimistischen US-Prognosen und gestiegene Volumina aus China wider. Die Bank setzt darauf ihre Gewinnerwartungen für die Branche an.

Die europäischen Autohersteller wollen das erste Halbjahr 2025 so schnell wie möglich hinter sich lassen. Trotz Rekordständen am deutschen Aktienmarkt konnten die Papiere der Branche in den ersten sechs Monaten kaum zulegen. Die Blicke richten sich deshalb jetzt schon mit Spannung auf die kommende Berichtssaison zum dritten Quartal.

Einige Hersteller und Zulieferer dürften davon besonders profitieren. So wie BMW, dessen Aktie am Mittwoch mit einem Plus von über 4 Prozent der Tagessieger im DAX ist. Auch ohne ein bevorstehendes Zollabkommen dürften die Münchener die Zielvorgabe für 2025 im Bereich einer Auto-EBIT-Marge von 5 Prozent erreichen, so der Analyst.

Auch für Stellantis sieht die UBS eine positive kurzfristige Perspektive. Der Konzern werde von den erhöhten Produktionszahlen in Q2 profitieren wird und gleichzeitig den Kostendruck meistern.

In der Reifenbranche erwartet UBS kurzfristig eine schwächere Performance. Besonders Continental stehe unter Druck durch die hohen Importe aus China, während die Preise für chinesische Reifen um mehr als 10 Prozent gesenkt wurden. Trotzdem bleibt Continental der bevorzugte Wert der UBS, da das Unternehmen von besseren Preisgestaltungen im zweiten Halbjahr profitieren könnte, wenn Zölle und regulatorische Maßnahmen greifen.

Die Zulieferer wollen wieder profitabler werden. Die Analysten von Jefferies heben am Mittwoch besonders den französischen Hersteller Forvia hervor, zu dem auch der deutsche Lichttechnik-Spezialist Hella gehört. Die Aktie des Unternehmens legt am Mittwoch mehr als 6 Prozent zu. Damit macht die Aktie schon einen großen Schritt Richtung des Jefferies-Kursziels von 10,70 Euro.

Geplante Verkäufe könnten dazu beitragen, den Schuldenberg zu verringern und die Strategie auf das Kerngeschäft zu fokussieren. Besonders in den Bereichen Elektronik und Sitzsysteme sehen die Jefferies-Analysten großes Wachstumspotenzial. Die Partnerschaft mit BYD in Europa verschafft den Europäern zudem eine komfortable Position im Wettbewerb. Mit der Aussicht auf ein besseres Sentiment in China ab der zweiten Hälfte 2025 könnte die Aktie wieder Fahrt aufnehmen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





