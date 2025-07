Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. startet Markteintritt in Brasilien mit Grupo Pasquini

WEST PALM BEACH, FL UND SAO PAULO, BRASILIEN / ACCESS Newswire / 2. Juli 2025 / U.S. Polo Assn. , die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), ist stolz, ihren Eintritt in den brasilianischen Markt in Zusammenarbeit mit Grupo Pasquini, einem führenden Anbieter in der Modebranche des Landes, bekannt zu geben. Diese Expansion stärkt die Präsenz der globalen, vom Sport inspirierten Marke in Lateinamerika und unterstützt den strategischen Wachstumsplan der U.S. Polo Assn., um neue Kunden auf der ganzen Welt zu erreichen.

Zugehöriges Bild

Während die U.S. Polo Assn. ihre milliardenschwere globale Präsenz weiter ausbaut, stellt Brasilien ein aufregendes neues Kapitel auf der internationalen Reise der Marke dar. Mit seiner pulsierenden Einzelhandelslandschaft und seiner tief verwurzelten Leidenschaft für Lifestyle-Mode ist Brasilien eine natürliche Ergänzung für die authentische Verbindung der U.S. Polo Assn. zum Polosport. Die Debüt-Kollektion in Brasilien wird zeitlose, vielseitige Styles sowohl für Herren als auch für Damen präsentieren, die das Erbe des Sports ehren und gleichzeitig einen modernen, zugänglichen Ansatz für Mode verfolgen.

„Die Einführung von U.S. Polo Assn. in Brasilien, einem der größten und einflussreichsten Märkte in Lateinamerika, ist ein wichtiger Meilenstein für unsere globale Marke“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. „Mit der starken Führung von Grupo Pasquini und ihrer Expertise in der brasilianischen Modelandschaft sind wir zuversichtlich, eine langfristige, erfolgreiche Präsenz in der Region aufzubauen.“

Grupo Pasquini mit Hauptsitz in Santa Catarina, bekannt für seine 30-jährige Tradition in der brasilianischen Modebranche, wird die landesweite Einführung von U.S. Polo Assn. über mehrere Kanäle überwachen. Die nachgewiesene Erfolgsbilanz der Gruppe in den Bereichen Herrenbekleidung und Multimarkenvertrieb wird der Schlüssel zum Aufbau einer starken Einzelhandelspräsenz durch eine Kombination aus Großhandelskunden, eigenen Geschäften, E-Commerce und Marktplatz-Plattformen sein.