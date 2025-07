XRP-Kurs vor dem Ausbruch – ETF knackt die Marke von 158 Millionen US-Dollar!

Am Mittwochmittag notierte XRP bei 2,19 US-Dollar, was einem Anstieg von 35 Prozent gegenüber dem Jahrestief entspricht. In den vergangenen Wochen pendelte der Kurs in einer engen Spanne um die wichtige 2-Dollar-Marke, die derzeit als starke Unterstützungszone gilt.

Teucrium XRP-ETF

Ein entscheidender Treiber der positiven Marktstimmung: Der erst im April gestartete Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (Ticker: XXRP) gewinnt massiv an Popularität. Laut aktuellen Daten verzeichnete der Fonds seit seiner Einführung durchgängig Mittelzuflüsse. In der vergangenen Woche flossen über 33 Millionen US-Dollar in den ETF – der höchste Wochenzufluss seit dem Start. Mittlerweile verwaltet der Fonds ein Vermögen von über 158 Millionen US-Dollar.

Dabei ist der Fonds alles andere als günstig. Mit einer Gesamtkostenquote von 1,89 Prozent gehört der XXRP-ETF zu den teuersten Leveraged-Produkten am US-Markt.

Trotz der hohen Kosten schreckt das Anleger nicht ab – im Gegenteil: Die anhaltenden Zuflüsse zeigen eine wachsende Nachfrage institutioneller Investoren nach XRP-basierten Anlageprodukten.

Steigende Chancen für Spot-XRP-ETF – SEC-Zulassung fast sicher?

Die Entwicklungen rund um den XXRP-ETF werden auch als Gradmesser für die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Spot-XRP-ETFs gesehen. Laut Brancheninsidern liegt die Wahrscheinlichkeit einer SEC-Zulassung derzeit bei 86 Prozent.

Besonders nachdem der jahrelange Rechtsstreit zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und Ripple Labs offiziell beendet wurde, gelten regulatorische Hürden als weitgehend abgebaut.

Genius Act & Ripple-Stablecoin RLUSD

Der geplante GENIUS Act, der die Regulierung von Stablecoins in den USA vorantreiben soll, stellt einen weiteren Katalysator dar. Ripple gilt hier als potenzieller Hauptprofiteur. Der firmeneigene Stablecoin RLUSD hat kürzlich die Marke von 455 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung überschritten.

Analysten erwarten, dass der GENIUS Act Ripple zusätzlichen Rückenwind geben könnte, da institutionelle Anleger vermehrt in regulierte Stablecoin-Projekte investieren dürften.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion