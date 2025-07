Tourismus tanzt im Woodstock-Takt

Linz (ots) - Oberösterreich und das Innviertel profitieren von 100.000

Festival-Gästen an vier Tagen.



Mehr als 100.000 begeisterte Fans aus mehr als 20 Ländern feierten am

vergangenen Wochenende im Innviertel vier Tage lang das größte

Blasmusik-Festival Europas. Wie jedes Jahr beim "Woodstock der Blasmusik"

verwandelte sich Ort im Innkreis für drei Tage in die Welthauptstadt der

Blasmusik, die mit rund 150 Acts auf neun Bühnen ein großartiges Musik-Fest

feierte. Die Gäste buchen dabei nicht nur die Camping-Gelegenheiten unmittelbar

am Festivalgelände restlos aus, viele nutzen auch Unterkünfte verschiedenster

Kategorien im weiteren Umkreis. Und generieren damit wichtige regionale

Wertschöpfung für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft.



Oberösterreich Tourismus ist stolzer Woodstock-Partner







gibt es aber nur ein einziges Mal! Das Organisationsteam rund um Simon Ertl hat

mit unglaublicher Leidenschaft und Gespür für ihr Publikum eine neue Kategorie

von Event geschaffen. Ein Event aus der Community für die Community, das

weltweit einzigartig ist: friedlich, miteinander und voller Lebensfreude. Ganz

besonders hat sich das wieder beim fulminanten 'Oberösterreich Gesamtspiel'

gezeigt, das nicht nur bei den mehr als 20.000 gemeinsam Musizierenden für

Gänsehaut-Momente sorgte. Woodstock der Blasmusik ist ein perfektes Beispiel für

die ausgezeichnete Zusammenspiel von Kultur und Tourismus in Oberösterreich und

eine Bestätigung als Austragungsort großer Kultur-Events. Neben den zusätzlichen

Nächtigungen und der Wertschöpfung, die das Festival für die Region bringt,

nimmt auch die internationale Medienpräsenz immer mehr zu" , würdigt Andreas

Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.



Simon Ertl, Gründer und Veranstalter des Woodstock der Blasmusik erklärt: "Beim

Woodstock der Blasmusik begrüßen wir Gäste aus der ganzen Welt - sogar ein

langjähriger Stammgast aus Japan reist jedes Jahr an. Es ist beeindruckend zu

sehen, wie sich hier echte Freundschaften entwickeln und unsere Besucherinnen

und Besucher nicht nur das Festival, sondern die gesamte Region als eine Art

Blasmusik-Heimat erleben. Dieses starke Gemeinschaftsgefühl ist ein zentraler

Teil dessen, was das Woodstock so besonders macht - und es spiegelt sich auch in

der Offenheit und Herzlichkeit der Menschen hier im Innviertel wider. Dass wir

mit dem Festival nicht nur musikalisch begeistern, sondern auch einen positiven Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Festivals gibt es viele, den einzigartigen 'Woodstock der Blasmusik' Spiritgibt es aber nur ein einziges Mal! Das Organisationsteam rund um Simon Ertl hatmit unglaublicher Leidenschaft und Gespür für ihr Publikum eine neue Kategorievon Event geschaffen. Ein Event aus der Community für die Community, dasweltweit einzigartig ist: friedlich, miteinander und voller Lebensfreude. Ganzbesonders hat sich das wieder beim fulminanten 'Oberösterreich Gesamtspiel'gezeigt, das nicht nur bei den mehr als 20.000 gemeinsam Musizierenden fürGänsehaut-Momente sorgte. Woodstock der Blasmusik ist ein perfektes Beispiel fürdie ausgezeichnete Zusammenspiel von Kultur und Tourismus in Oberösterreich undeine Bestätigung als Austragungsort großer Kultur-Events. Neben den zusätzlichenNächtigungen und der Wertschöpfung, die das Festival für die Region bringt,nimmt auch die internationale Medienpräsenz immer mehr zu" , würdigt AndreasWinkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.Simon Ertl, Gründer und Veranstalter des Woodstock der Blasmusik erklärt: "BeimWoodstock der Blasmusik begrüßen wir Gäste aus der ganzen Welt - sogar einlangjähriger Stammgast aus Japan reist jedes Jahr an. Es ist beeindruckend zusehen, wie sich hier echte Freundschaften entwickeln und unsere Besucherinnenund Besucher nicht nur das Festival, sondern die gesamte Region als eine ArtBlasmusik-Heimat erleben. Dieses starke Gemeinschaftsgefühl ist ein zentralerTeil dessen, was das Woodstock so besonders macht - und es spiegelt sich auch inder Offenheit und Herzlichkeit der Menschen hier im Innviertel wider. Dass wirmit dem Festival nicht nur musikalisch begeistern, sondern auch einen positiven