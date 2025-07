Wie die Reaktion von Bybit auf den Lazarus-Hack zum entscheidenden Stresstest für die Kryptobranche wurde

DUBAI, VAE, 2. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, ist Gegenstand eines neuen Research-Berichts von Glassnode, dem führenden Anbieter von Onchain-Marktinformationen, dem hochrangige Finanzinstitute weltweit vertrauen. Die Ergebnisse heben die beispiellose Erholungsrate von Bybit hervor und zeigen, wie die Zero-Time-Reaktion der Kryptobörse dazu beigetragen hat, eine potenzielle Krise einzudämmen und einen Marktschock abzufangen, der das Potenzial hatte, die Kryptoindustrie in eine Abwärtsspirale zu stürzen.

Die umfassende Studie mit dem Titel Digital Asset Market Resilience: A Deep Dive into the Bybit-Lazarus Hack, analysiert den Zeitplan, die Handelsaktivitäten und wichtige Marktdaten des beispiellosen Cyberangriffs vom Februar 2025 – dem größten Krypto-Hack in der Geschichte mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Dollar – und vergleicht ihn mit größeren Disruptionen sowohl auf den Digital-Asset-Märkten als auch auf den traditionellen Finanzmärkten. Entgegen historischen Mustern von Finanzkrisen und Krypto-Zusammenbrüchen läutet die Reaktion der Branche auf den Bybit-Lazarus-Hack eine neue Ära der Resilienz des Marktes für digitale Vermögenswerte ein.