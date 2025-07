Führungswechsel bei der Universal Edition AG

Wien (ots) - Stefan Ragg übernimmt Leitung des Wiener Musikverlags



Mit 30. Juni 2025 ist die Vorstandsvorsitzende Mag. Astrid Koblanck nach

langjähriger, erfolgreicher Tätigkeit aus der operativen Geschäftsführung der

Universal Edition AG ausgeschieden. Sie bleibt dem Unternehmen jedoch weiterhin

eng verbunden. Der Musikverlag freut sich, künftig auf ihre Expertise im

Aufsichtsrat zählen zu dürfen.



Die Leitung der Universal Edition übernimmt mit 1. Juli 2025 Mag. Stefan Ragg,

der dem Vorstand seit vielen Jahren angehört und künftig die Gesamtverantwortung

für das Unternehmen tragen wird.





Astrid Koblanck war seit 2004 im Vorstand des Unternehmens und hat den Verlag

mit Umsicht, Weitblick und kulturellem Feingefühl durch eine zentrale Phase

geführt. Dazu zählen die internationale Positionierung, die Durchführung von

Organisationsentwicklungsprozessen und die Stärkung der digitalen Infrastruktur.

Besonders hervorzuheben ist die Einführung des Publishing Tools scodo für

Komponist:innen.



"Wir bedanken uns sehr herzlich bei Astrid Koblanck für ihr großes Engagement

und ihre klare, zukunftsorientierte Führung. Sie hat die Universal Edition in

bewegten Zeiten mit Ruhe und Überzeugungskraft geleitet und wichtige Impulse für

die strategische Ausrichtung des Hauses gesetzt", so der Aufsichtsrat der

Universal Edition AG.



Mit Stefan Ragg übernimmt der langjährige Finanzvorstand des Verlags die

alleinige Führung. Er hat in den letzten Jahren zentrale Entwicklungen

erfolgreich mitgestaltet, darunter die digitale Transformation,

Strukturanpassungen in der gesamten Unternehmensgruppe sowie die Neuausrichtung

des Wiener Standorts.



Stefan Ragg, Vorstandsvorsitzender der Universal Edition AG: "Ich freue mich

sehr, gemeinsam mit unserem großartigen Team in ein besonderes Jahr zu starten,

das im Zeichen unserer Gründung vor 125 Jahren steht. Die Universal Edition ist

seit jeher für musikalische Innovation, internationale Zusammenarbeit und

künstlerische Exzellenz bekannt. Diesen Weg werden wir mit Leidenschaft

weitergehen".



Der 1901 gegründete Musikverlag zählt zu den international bedeutendsten

Verlagen für klassische Moderne und Gegenwartsmusik. Zum Katalog zählen unter

anderem Werke von Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Alban Berg, Kurt Weill,

Friedrich Cerha, Pierre Boulez, Arvo Pärt und Wolfgang Rihm.



Pressekontakt:



Universal Edition AG

Dr. Martina Kalser-Gruber

Telefon: +43 664 8 44 36 21

E-Mail: mailto:kalser-gruber@universaledition.com

Website: https://www.universaledition.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141809/6068162

OTS: Universal Edition