Kartellamt bestätigt "Raketen- und Federeffekt" bei Benzinpreisen

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, hat den sogenannten "Raketen- und Federeffekt" bei Benzinpreisen bestätigt. Demnach steigen die Preise an den Zapfsäulen schnell, wenn der Rohölpreis anzieht - sinkt der Preis jedoch, verzögert sich die Reaktion. "Wir haben in unserem Bericht festgestellt: Ja, wir können diesen Raketen-Feder-Effekt sehen", sagte er den Sendern RTL und ntv. Damit habe man vielleicht auch das Gefühl vieler Autofahrer bestätigt.



Die Ursache sieht er im Margenverhalten der Anbieter: "Wenn ein Mineralölunternehmen mit steigenden Kosten zu tun hat, dann folgt es natürlich sehr schnell, um die Marge zu schützen. Umgekehrt folgt man zögerlich, um die Marge hochzuhalten". Daran könne man auch sehen, dass "die Wettbewerbsintensität vielleicht an manchen Stellen nicht so ausgeprägt ist", so Mundt.





