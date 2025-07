Bei ALDI rollen die Preise für Toilettenpapier nach unten

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Ab sofort sind bei ALDI Toilettenpapier und

Küchenrolle der Eigenmarke KOKETT um bis zu 20 Cent günstiger. Damit senken ALDI

Nord und ALDI SÜD erneut Produkte des täglichen Bedarfs dauerhaft im Preis.



Kundinnen und Kunden können sich beim Erfinder des Discounts jederzeit auf gute

Qualität zum besten Preis verlassen. Die ALDI Eigenmarke KOKETT wurde zuletzt

von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien als besten Eigenmarke in

der Kategorie "Haushalt und Reinigung" ausgezeichnet.[1] Als Preisführer gibt

ALDI Preisvorteile, wo immer möglich, umgehend an Kundinnen und Kunden weiter.





Bei diesen ALDI Produkten können alle ab sofort im Alltag weiter sparen:



- KOKETT Toilettenpapier 4-lagig von 5,15 Euro auf 4,95 Euro (-20 Cent)

- KOKETT Toilettenpapier 3-lagig von 4,15 Euro auf 3,95 Euro (-20 Cent)

- KOKETT Küchenrolle 3-lagig, 4x64 Blatt von 2,85 Euro auf 2,75 Euro (-10 Cent)



[1] Die Marke ALDI wurde von der DtGV im Rahmen der Studie "Deutschlands BESTE

Marken 2025: Eigenmarken-Kundenzufriedenheit" analysiert. Eine Zusammenfassung

der Studie findet sich unter https://www.dtgv.de/12706



Pressekontakt:



Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.de

Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de



