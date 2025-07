Alarm in Rom US-Zölle könnten Italien 20 Milliarden Euro kosten – 118.000 Jobs auf der Kippe! Italien könnte im kommenden Jahr Exportverluste in Höhe von 20 Milliarden Euro und den Verlust von 118.000 Arbeitsplätzen erleiden, falls die USA Zölle in Höhe von zehn Prozent auf alle europäischen Produkte erheben.