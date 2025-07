Märkte im Höhenflug: "Wenn etwas kaputt geht, dann bald"

Krieg im Iran? Eskalation im Handelskrieg zwischen USA und China? Womöglich sogar ein Schlittern in die Wirtschaftskrise? Viele der Horrorszenarien, die die Finanzmärkte in der ersten Jahreshälfte bewegten, haben sich inzwischen entschärft, zumindest vorerst.

Und so notieren die Börsen weiter nahe an ihren Rekordhochs. Viele Anleger gehen davon aus, dass US-Präsident Donald Trump zwar häufig mit Zöllen droht, diese aber nur selten konsequent umsetzt (TACO-Trade). Diese Annahme hat das Vertrauen der Märkte in den vergangenen Monaten gestärkt, sodass immer mehr Investoren auf kurzfristige Kursänderungen der US-Regierung setzen.

Doch Wall Street-Experten warnen vor zu viel Optimismus. "Genauso wie Goldilocks aufgewacht ist, um sich den drei Bären zu stellen, gibt es auch in der aktuellen Marktstimmung Herausforderungen", warnte Bruce Kasman, Chefökonom bei JPMorgan. Er riet Anlegern kürzlich in einer Analyse, sich nicht von einer vermeintlichen Inflationseuphorie mitreißen zu lassen, da die Zölle trotz laufender Verhandlungen weiter steigen könnten. Dies setze die ohnehin schon angeschlagene US-Wirtschaft unter Druck, die bereits mit einer schwächeren Konsumnachfrage und global sinkenden Produktionszahlen kämpfe.

Am Mittwoch kamen dann auch noch ernüchternde Zahlen vom US-Arbeitsmarkt hinzu: Im Juni erlebten die privaten US-Arbeitsplätze ihren ersten Rückgang seit mehr als zwei Jahren. Laut dem ADP National Employment Report, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, fiel die Zahl der privaten Arbeitsplätze (Payrolls) im vergangenen Monat um 33.000. Volkswirte hatten eigentlich einen Anstieg von 95.000 Arbeitsplätzen erwartet. Auch der Anstieg aus dem Mai von 37.000 Stellen musste nach unten korrigiert. Dort steht nun noch ein Plus von 29.000 zu Buche.

Ein schwacher Arbeitsmarkt könnte der Notenbank Fed Anlass geben, eher früher als später mit den Zinssenkungen weiterzumachen. Am Mittwoch zeigt das Fedwatch-Tool eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, dass Jerome Powell beim nächsten Zinsentscheid Ende Juli die Zinsen einen Viertelprozentpunkt senken wird. Das sind immerhin 5 Prozent mehr als am Dienstag.

Klar scheint zumindest, dass es für das zweite Halbjahr noch jede Menge Fragezeichen für die Märkte gibt. "Es gibt gelbe Warnlichter in der Wirtschaft, aber noch keine roten Signale", sagte Aditya Bhave, Senior Economist bei Bank of America. Die wirtschaftliche Lage befinde sich an einem Scheideweg. "Wenn etwas kaputt gehen wird, dann bald."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion







