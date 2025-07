Spritpreise sinken mit deutlicher Verzögerung / Super E10 im Wochenvergleich 3,2 Cent günstiger, Diesel 3,4 Cent / Rohölpreis stagniert bei rund 67 US-Dollar (FOTO)

München (ots) - Mit deutlicher Verzögerung sind in den letzten Tagen sukzessiveauch die Kraftstoffpreise wieder gesunken. Nachdem der Ölpreis bereits vor übereiner Woche deutlich zurückgegangen war, die Spritpreise jedoch zunächst aufeinem zu hohen Niveau verharrten, ist inzwischen auch Tanken wieder billigergeworden. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschlandzeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,680 Euro -das ist ein Minus von 3,2 Cent gegenüber der Vorwoche. Auch Diesel-Kraftstoff,der zuletzt besonders zugelegt hatte, ist um 3,4 Cent je Liter billiger undkostet aktuell 1,609 Euro.Zuletzt waren die Spritpreise nach Ansicht des ADAC um einige Cent zu hoch -ganz besonders Diesel hätte angesichts der spürbaren Entspannung beim Rohölpreisschneller und deutlicher sinken müssen. So kostet ein Barrel der Sorte Brent wieschon vor einer Woche rund 67 US-Dollar. Der Euro hat gegenüber dem US-Dollarerneut zugelegt und notiert mittlerweile bei fast 1,18 US-Dollar - ein weitererFaktor, der für sinkende Kraftstoffpreise sorgen sollte.Wer an der Zapfsäule einige Euro sparen möchte, sollte nach Möglichkeit abendstanken, da dann Benzin und Diesel im Vergleich zu den Morgenstunden im Schnittrund 13 Cent je Liter günstiger zu haben sind. Zudem kann man über dieSpritpreis-App "ADAC Drive" rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und sich dann die günstigste Stationin der Nähe aussuchen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt undaktuelle Preise gibt es unter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6068211OTS: ADAC