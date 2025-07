So lief das erste Halbjahr für den S&P 500 – Boeing, Palantir und Tesla

Inflation, Zinspolitik und geopolitische Unsicherheiten bestimmten in diesem ereignisreichen Halbjahr das Marktumfeld. Drei Aktien, die dabei besonders auffielen, sind Boeing, Palantir und Tesla.

Gerade einmal 5,8 Prozent liegt der S&P 500 seit Jahresanfang im Plus. Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit zweistelligen Kurszuwächsen fällt die Bilanz der ersten sechs Monate 2025 bescheidener aus.

Tesla gehört dabei zu den großen Verlierern der ersten sechs Monate. Die Aktie hat seit Jahresbeginn satte 21,8 Prozent eingebüßt. Enttäuschende Fahrzeugauslieferungen, schwache Nachfrage in Europa und China sowie politische Kontroversen rund um CEO Elon Musk belasteten den Kurs schwer. Zwar sorgten Robotaxi-Pläne in Austin kurzfristig für Aufmerksamkeit, doch der übergeordnete Abwärtstrend blieb bestehen. Tesla bleibt damit ein Spiegelbild des fragilen Vertrauens in die großen Tech-Visionen.

Der Flugzeugbauer Boeing konnte hingegen im ersten Halbjahr 2025 um 19,8 Prozent zulegen. Positive Impulse kamen unter anderem von steigenden Produktionszahlen bei den Modellen 737 und 787 sowie von Analysten, die den Titel nach schwierigen Jahren nun wieder auf "Kaufen" hochstufen. Auch wenn tragische Vorfälle wie ein Absturz einer 787 zeitweise Unsicherheit auslösten, gelang es dem Konzern, Vertrauen zurückzugewinnen. Der übergeordnete Aufschwung der Luftfahrtbranche und Fortschritte beim Schuldenabbau verliehen der Aktie zusätzlichen Rückenwind.

Fast so sehr in den Schlagzeilen wie Tesla sind die Papiere von Datenspezialist Palantir. Die Aktie ist im laufenden Jahr der Top-Performer im S&P 500 mit einem Kurszuwachs von 74 Prozent. Seit Anfang 2023 hat sich die Aktie sogar verzwanzigfacht. Dahinter steckt die Hoffnung, dass Regierungen und andere Organisationen ihre Sicherheits- und Verteidigungstechnologie weiter aufrüsten und dabei auch auf die Datenanalysetools von Palantir zurückgreifen.

Die Entwicklungen bei Tesla, Boeing und Palantir zeigen exemplarisch, wie unterschiedlich die großen US-Unternehmen auf makroökonomische Trends und branchenspezifische Herausforderungen reagieren. Während Boeing vom Aufschwung der Luftfahrt profitiert, kämpft Tesla mit einem schwierigen Marktumfeld.

Autor: wO-Redaktion

