Rüsselsheim genehmigt Neubau der Opel-Zentrale

Miraflor schrieb 06.01.25, 08:34

....das liest sich erst einmal enttäuschend. Aber wenn man sich das letzte Quartal anschaut und was an neuen Modellen in 2025 auf den US Markt kommt, keimt bei mir wieder mehr Optimismus auf.

- Der US-Einzelhandelsumsatz des Unternehmens stieg im 4. Quartal 2024 um 1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum

- Die US-Einzelhandelsumsätze des Unternehmens stiegen im zweiten Halbjahr 2024 um 4 % gegenüber den Einzelhandelsergebnissen des ersten Halbjahres 2024

- Der Gesamtumsatz in den USA weist ein Wachstum von 5 % im Vergleich zum Vorquartal (Q3) in Folge auf

- FCA US hält im Kalenderjahr 2024 mit 41 % den höchsten PHEV-Marktanteil der Branche

- FCA belegt drei der fünf besten Plätze unter den meistverkauften Plug-in-Hybriden in den USA; die Marke Jeep® liegt an der Spitze, wobei der Jeep Wrangler 4xe weiterhin die Krone des meistverkauften Plug-in-Hybridfahrzeugs in Amerika behält; der Grand Cherokee 4xe ist Nr. 3; und der Chrysler Pacifica Hybrid belegt den vierten Platz.

- Der Einzelhandelsumsatz der Marke Ram stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2 % , Zweitbestes ProMaster-Van-Gesamtverkaufsjahr in den USA aller Zeiten (nach 2023)

- Die US-Einzelhandelsumsätze der Marke Jeep stiegen im vierten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6 %

- Jeep Grand Cherokee beendet das Jahr 2024 als meistverkaufter Full-Size-UV und führt in der Segmenttreue

- Der Gesamtabsatz der Marke Chrysler in den USA stieg im vierten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 166 %, angeführt vom Absatz des Chrysler Pacifica

- Der Gesamtabsatz der Marke FIAT stieg im Kalenderjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 153 %, angeführt vom Verkauf des brandneuen, vollelektrischen Fiat 500e

- Dodge Hornet: Einzelhandelsumsatz im vierten Quartal 2024 ist das beste Quartal seit der Markteinführung des Fahrzeugs. Der vollelektrische Dodge Charger Daytona, das schnellste und leistungsstärkste Muscle-Car der Welt, kommt jetzt in die US-Händler

- Jeep Wagoneer S, das erste globale BEV der Marke, kommt diesen Monat in die USA

- Ramcharger ist dem Zeitplan voraus und führt die Elektrifizierungsoffensive der Marke an



Quelle und weitere News unter:

https://www.prnewswire.com/news-releases/fca-us-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-sales-results-302342164.html