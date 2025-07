Wie sich Händler auf dem deutschen Marktplatz eine goldene Nase verdienen (FOTO)

Berlin (ots) - Abseits der großen E-Commerce-Namen Amazon und Zalando etabliert

sich ein altbekannter Name neu - Otto wächst leise, aber profitabel. Der

deutsche E-Commerce-Gigant öffnet seine Plattform seit einiger Zeit gezielt für

externe Händler - mit Erfolg. Wer das System versteht, die richtigen Produkte

anbietet und die Regeln des Algorithmus beherrscht, kann auf Otto beachtliche

Umsätze generieren, oft mit deutlich geringerer Konkurrenz als bei den

US-Riesen.



Für viele Händler ist Otto heute das, was Amazon vor zehn Jahren war: ein

Marktplatz mit enormem Potenzial - das jedoch strategisch genutzt werden will.

Dieser Beitrag verrät, welche Kategorien besonders gut laufen, welche

Voraussetzungen Händler erfüllen müssen und warum Otto gerade für deutsche

Anbieter zum echten Goldgräbermarkt werden kann.





Kategorien mit starkem PotenzialBesonders ausgeprägt ist die Nachfrage auf Otto in den Kategorien Einrichtungen,also Möbel, Küchen, Wohnaccessoires, Gartenartikel und Büroausstattung. VieleHändler berichten, dass diese Bereiche regelmäßig für stabile Umsätze sorgen.Das spiegelt sich auch in den Warenkörben: Im Vergleich zu Amazon fallen dieBestellmengen pro Kunde häufig größer aus, weil Otto traditionell eine hoheAffinität zu Einrichtungs- und Ausstattungsprojekten hat.Im B2B-Kontext ist Otto ebenfalls stark: Unternehmen nutzen die Plattform fürgrößere Beschaffungen, etwa Büromöbel oder technisches Zubehör. Ein Beispielsind Händler, die mit einzelnen Geschäftskunden Bestellungen von 30 bis 50 Stückeines Produkts abwickeln - Umsätze im fünfstelligen Bereich pro Auftrag sind insolchen Fällen keine Ausnahme. Diese Dimensionen sind auf Amazon zwar auchmöglich, aber weniger typisch.Markteintritt: Vorgehen und VoraussetzungenFür Amazon-erfahrene Verkäufer ist Otto oft der naheliegende nächste Schritt.Der Aufwand bleibt dabei überschaubar: Produktdaten wie Bilder, Texte, Attributeoder Preislisten lassen sich in der Regel eins zu eins übernehmen. Die Plattformakzeptiert weitgehend dieselben Inhaltsformate wie Amazon, was den Einstiegerleichtert.Ein wesentlicher Unterschied liegt jedoch im Onboarding: Otto wählt neueVerkäufer selektiv aus. Nicht jedes Unternehmen wird automatisch freigeschaltet.Entscheidend sind neben einem professionellen Markenauftritt auch Kriterien wieein vollständiger Katalog, verlässliche Logistikstrukturen und ein Servicelevel,das dem Qualitätsanspruch der Plattform entspricht.Viele Händler empfinden genau diesen Punkt als größte Hürde: Die Antragstellungund die Prüfung durch Otto können mehrere Wochen dauern und erfordern sorgfältigaufbereitete Unterlagen. In diesem Fall können aber erfahrene Expertenunterstützen.Wettbewerbsvorteil durch reduzierte KonkurrenzWährend Amazon durch internationale Seller geprägt ist, bleibt Otto bislang einklar nationaler Marktplatz. Das begrenzt die Zahl der Anbieter deutlich.Händler, die auf Otto starten, treffen daher auf weniger direkte Konkurrenz,insbesondere bei Nischen- oder Spezialsortimenten.Zugleich sind viele Kategorien in Bezug auf Content-Optimierung, Bildmaterialund strategisches Marketing noch unterentwickelt. Wer diese Stellhebelkonsequent nutzt, kann sich schnell sichtbare Wettbewerbsvorteile verschaffen.Viele Händler ziehen Parallelen zur Anfangszeit bei Amazon: Schon einfacheMaßnahmen wie professionelle Produktbilder oder strukturierte Beschreibungensorgten damals für deutlich mehr Sichtbarkeit und Umsatz. Aus dieser Sichtbefindet sich Otto in einer ähnlichen Phase - in der durchdachte Sortiments- undMarketingentscheidungen besonders großen Einfluss haben können.Fazit: Otto als strategische ErgänzungOtto ist kein Ersatz für Amazon, sondern eine hochattraktive Ergänzung,insbesondere für Händler, die Einrichtungskategorien bedienen oder B2B-Umsätzeanstreben. Der vergleichsweise geringere Wettbewerb und die klare Fokussierungauf deutsche Anbieter eröffnen Chancen, die anderswo kaum noch bestehen.Wer bereit ist, den initial höheren Aufwand bei der Registrierung zuinvestieren, kann sich auf Otto ein Standbein aufbauen, das langfristigStabilität und Wachstumsoptionen verspricht - mit vergleichsweise geringenzusätzlichen Betriebskosten.