Kupfer mit Paukenschlag. Kupferpreis knallt über 5 USD und sprengt die Ketten

Was treibt den Kupferpreis gegenwärtig an?

Zum einen sind es die Faktoren, die bereits in der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle thematisiert wurden. Hierzu zählt unter anderem der rasante Abbau der Lagerbestände an der LME.

Zwischenzeitlich gab es jedoch weitere Anzeichen dafür, dass eine Kupferpreisrallye womöglich nicht mehr lange auf sich warten lässt. So wurde unter anderem zu Wochenbeginn der wichtige chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe über den Erwartungen liegend veröffentlicht. Einen Wermutstropfen gab es aber dennoch, denn noch immer liegt Index unter den wichtigen 50 Punkten. Eine Belebung der chinesischen Nachfrage wäre wohl der entscheidende Preistreiber für Kupfer.

US-Dollar schwächelt

Rückenwind kommt unverändert vom Devisenmarkt. Der wichtige US-Dollar-Index tauchte zuletzt auf ein neues 52-Wochen-Tief ab. Sollte sich die Schwäche des Greenbacks ausweiten, würde das die Preise für Kupfer, Silber, Gold & Co. stimulieren.

Kupfer mit Kaufsignal

Bleibt noch der charttechnische Aspekt. Zuletzt thematisierten wir an dieser Stelle noch den Widerstandsbereich um 4,8 US-Dollar. Dieser wurde zwischenzeitlich aus dem Weg geräumt. Das frische Kaufsignal trug dazu bei, dass Kupfer der Sprung über die 5 US-Dollar gelang. Damit rücken nun die 5,30 US-Dollar in den Fokus. Dort liegt das markante Hoch aus dem März dieses Jahres. Und sollte auch dieses geknackt werden, würde sich für Kupfer die Tür in Richtung 6 US-Dollar öffnen.

Zusammengefasst

Kupfer weist aktuell ein veritables Momentum auf. Das fundamentale Umfeld hellt sich auf. Der Ausbruch über die 5 US-Dollar ebnete dem Kupferpreis den Weg in Richtung 5,3 US-Dollar. Dabei muss es nicht bleiben. Auch eine Bewegung in Richtung 6 US-Dollar ist als mögliches Szenario nicht auszuschließen. Etwaige Rücksetzer sollten nun aber möglichst eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 4,8 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

