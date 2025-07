Diese Quantum-Aktie könnte jetzt vor einer Kurs-Explosion stehen!

Die Investmentbank Cantor Fitzgerald hat sich erstmals mit einer Kaufempfehlung ("Overweight") zu Rigetti Computing positioniert und damit ein starkes Signal an den Markt gesendet. Analyst Troy Jensen sieht in der Quantum-Computing-Schmiede erhebliches Aufwärtspotenzial und taxiert das Kursziel auf 15 US-Dollar – das entspricht einem möglichen Anstieg von über 30 Prozent.

In einer am Dienstag veröffentlichten Analystenstudie beschreibt Jensen den Markt für Quantencomputer als "noch in den Kinderschuhen", hebt aber gleichzeitig das enorme langfristige Marktpotenzial hervor. "Quantum Computing ist eines der begehrtesten technologischen Ziele überhaupt – mit enormen wirtschaftlichen Implikationen", so Jensen in seiner Mitteilung an Investoren.

Er verweist darauf, dass es noch Jahre dauern dürfte, bis marktreife, voll skalierbare Quantum-Systeme breite Anwendung finden. Dennoch: Das Interesse von Investoren an der Technologie sei schon heute ungebrochen.

Rigetti als führendes "Pure Play" im Bereich Supraleitende Qubits

Cantor sieht Rigetti Computing als klaren Marktführer unter den börsennotierten Spezialisten für supraleitende Qubit-Technologien – dem derzeit am stärksten finanzierten Ansatz im Quantum-Sektor. Besonders positiv hebt Jensen die jüngst angekündigte strategische Partnerschaft mit Quanta Computing hervor. Diese Kooperation könnte Rigetti helfen, seine technologischen Roadmaps schneller voranzutreiben und Marktanteile im noch jungen, aber schnell wachsenden Quantum-Markt auszubauen.

Analystenkonsens: Klare Kaufempfehlung

Obwohl Rigetti an der Wall Street bisher nur von wenigen Analysten abgedeckt wird, ist die Stimmung eindeutig: Laut LSEG haben derzeit alle sechs Analysten mit einer Bewertung zur Aktie eine Kaufempfehlung oder vergleichbare Einstufungen ausgesprochen.

Jensen räumt ein, dass die Bewertungen vieler Quantum-Aktien – darunter auch Rigetti – derzeit wenig Bezug zu den kurzfristigen Geschäftsaussichten haben. Der Sektor sei von hohen Zukunftserwartungen getrieben, fundamental untermauert durch die strategische Bedeutung der Technologie für Branchen wie Pharma, Finanzen, Logistik oder Materialwissenschaften.

"Die kurzfristige Volatilität ist hoch, aber das langfristige Chancen-Risiko-Profil bleibt aus unserer Sicht attraktiv", schreibt Jensen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion