Praxis verkauft - und jetzt? So investieren Ärzte den Verkaufserlös sinnvoll (FOTO)

Rielasingen - Worblingen (ots) - Ob aus Altersgründen oder wegen beruflicher

Neuorientierung - immer mehr Mediziner entscheiden sich für den Verkauf ihrer

Praxis. Doch was tun mit dem Kapital, das durch den Verkauf plötzlich zur

Verfügung steht? Fehlentscheidungen können teuer werden - sowohl steuerlich als

auch wirtschaftlich. Wer klug investiert, kann den Verkaufserlös nicht nur

sichern, sondern gleichzeitig hohe Steuern vermeiden und langfristig für die

eigene Zukunft vorsorgen.



Steuerliche Fallstricke beim Praxisverkauf





Der Verkauf einer Arztpraxis wird steuerlich wie die Veräußerung eines

Gewerbebetriebs behandelt. Der erzielte Verkaufspreis - bestehend aus dem Faktor

auf den Jahresumsatz sowie einem eventuell zusätzlich angesetzten Inventarwert -

gilt abzüglich des Buchwerts als steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn. Da viele

Praxisgüter bereits abgeschrieben sind, liegt der Buchwert oft bei null, was

dazu führt, dass der Großteil des Kaufpreises versteuert werden muss.



Die Steuerlast ist entsprechend hoch: Bei einem Verkaufspreis von beispielsweise

einer Million Euro können bis zu 45 Prozent Einkommensteuer zuzüglich

Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer anfallen. Der Reingewinn

reduziert sich dadurch oft auf knapp über die Hälfte des Verkaufserlöses.

Zusätzlich fordert das Finanzamt im Folgejahr häufig hohe Steuervorauszahlungen,

was die Liquidität erheblich belastet.



Mit gezielten Investitionen steuerlich entlasten



Eine besonders wirkungsvolle Strategie zur Steueroptimierung ist die Investition

in Photovoltaikanlagen. Diese Form der Kapitalanlage ermöglicht nicht nur eine

deutliche steuerliche Entlastung - sie schafft zugleich eine verlässliche

Einnahmequelle, unabhängig von medizinischer Tätigkeit oder aktiver Arbeit.

Durch gezielte Nutzung des Investitionsabzugsbetrags (IAB) sowie der

Sonderabschreibung lassen sich steuerliche Spitzen reduzieren und der Gewinn

gleichmäßig über mehrere Jahre verteilen.



So kann durch eine Investition von bis zu 400.000 Euro pro Person eine

Gewinnminderung von 200.000 Euro erzielt werden. Für gemeinsam veranlagte

Ehepaare sind entsprechend 800.000 Euro möglich. Zusätzlich lässt sich über eine

GbR - bestehend zum Beispiel aus Mann, Frau und der gemeinsamen Gesellschaft -

ein weiterer Investitionsbetrag geltend machen. Insgesamt kann so ein steuerlich

wirksamer Investitionsrahmen von bis zu 1,2 Millionen Euro genutzt werden - mit

einem Steuervorteil von bis zu 600.000 Euro.



Photovoltaik: steuerlich attraktiv und wirtschaftlich sinnvoll



Eine PV-Anlage eignet sich hervorragend für die steuerneutrale Reinvestition

eines Praxisverkaufserlöses. Wird die Anlage vollständig aus Eigenkapital

finanziert, entfallen laufende Kreditraten - die Einnahmen aus

Einspeisevergütung oder Direktvermarktung fließen ab Inbetriebnahme direkt als

Überschüsse. Diese passiven Einnahmen können nicht nur die Kaufkraft des

Praxisverkaufs langfristig erhalten, sondern dienen auch dem gezielten

Vermögensaufbau oder der privaten Altersvorsorge.



Besonders effektiv ist die Errichtung auf bereits versiegelten oder genutzten

Dachflächen - beispielsweise aus der Landwirtschaft, dem Gewerbe, der Industrie

sowie von Sport- und Lagerhallen. Durch die Kombination verschiedener

Dachausrichtungen - etwa Ost-West statt rein südlich - lassen sich Erträge über

den gesamten Tagesverlauf verteilen und Erzeugungsspitzen glätten. Das sorgt für

eine gleichmäßigere Einnahmenstruktur und erhöht die Effizienz des Investments.



Auch für andere Zielgruppen attraktiv



Nicht nur Ärzte profitieren von dieser Strategie. Auch leitende Angestellte,

Unternehmer oder Freiberufler, die Abfindungen, Unternehmensverkäufe oder andere

einmalige Gewinne versteuern müssen, können durch ein durchdachtes PV-Investment

hohe Steuerlasten vermeiden - und langfristig ein werthaltiges Einkommen

erzielen.



So wichtig ist eine professionelle Begleitung



Da es sich bei diesen Gestaltungen um komplexe Einzelfälle handelt, ist eine

Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachpartnern unerlässlich. Nicht alle

Finanzbeamten sind mit solchen Fallkonstellationen vertraut, weshalb eine

fachlich begleitete Umsetzung mit Steuerberatern und wirtschaftlichen Partnern

entscheidend ist.



Über Olaf Zeh und Philipp Zeh:



Olaf Zeh und Philipp Zeh sind die Geschäftsführer der Ärzteversorger GmbH, einem

Tochterunternehmen der FW Faire Werte eG. Gemeinsam unterstützen sie

niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Apotheker in enger Zusammenarbeit mit deren

Steuerberatern dabei, durch gezielte Photovoltaik-Investitionen steuerlich

optimiert Vermögen aufzubauen. Mehr Informationen unter:

http://www.dieaerzteversorger.de



Pressekontakt:



Die Ärzteversorger GmbH

Schloßweg 11

78239 Rielasingen-Worblingen



Ruben Schäfer

mailto:redaktion@dcfverlag.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179528/6068302

OTS: Ärzteversorger GmbH