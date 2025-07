Life-Science-Strategie ist ein wichtiger Baustein der europäischen Daseinsvorsorge / Pharma Deutschland begrüßt Maßnahmenpaket zur Stärkung des Life-Science-Standorts Europa

Berlin (ots) - Die EU-Kommission hat heute weitreichende Pläne zur Förderung des

europäischen Life-Science-Sektors bis 2030 vorgestellt. Ziel des ambitionierten

Maßnahmenbündels ist es, die Wettbewerbsfähigkeit Europas in Bereichen wie

Biotechnologie, klinische Forschung, Medizinprodukte und neuartige Lebensmittel

zu sichern und auszubauen.



Pharma Deutschland begrüßt die geplanten Schritte ausdrücklich. Der Verband

sieht in den Maßnahmen die Chance, europäische Forschungs- und

Wachstumspotenziale mithilfe einer gemeinsamen Strategie zu heben. Besonders

positiv bewertet Pharma Deutschland geplante Reformen bei klinischen Studien und

die Ankündigung des EU-Biotech Acts. Gerade verbindliche, einheitliche

Regelungen für klinische Forschung auf europäischer Ebene können ein wichtiger

Schritt gegen die Fragmentierung der Vorschriften und gegen nationale

Doppelregulierungen sein.





"Der regulatorische Flickenteppich behindert grenzüberschreitende Forschung,

Arzneimittelentwicklung und Marktzugang massiv. Die europäische

Life-Science-Strategie kann dem ein Ende setzen. Eine einheitliche,

innovationsfreundliche Regulierung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass

die Strategie erfolgreich ist und die EU im Jahr 2030 der attraktivste Standort

für Lebenswissenschaften weltweit ist", betont Dorothee Brakmann,

Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland.



Angesichts der Tatsache, dass pluralistische Gesellschaftssysteme wie die

Europäische Union immer mehr unter Legitimationsdruck stehen, begrüßt Pharma

Deutschland die Life-Science-Strategie auch als einen wichtigen Baustein der

europäischen Daseinsvorsorge. Dazu Dorothee Brakmann: "Ein gutes Leben, mit

hohen Gesundheitsstandards und in Frieden und Freiheit, ist ein Grundversprechen

der EU an ihre Bürgerinnen und Bürger. Die Erfüllung der Life-Science-Strategie

kann maßgeblich dazu beitragen, dieses Versprechen einzulösen."



_______________



Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der

Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400

Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten

Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in

Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken

verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel

sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und

Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de/ gibt es mehr

Informationen zu Pharma Deutschland.



