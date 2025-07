TTE Strategy holt Bosch-Strategen Dr. Raphael Micha für industrielle Transformation an Bord (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die auf Transformation spezialisierte Strategieberatung TTE

Strategy erweitert ihr Führungsteam: Dr. Raphael Micha stößt als Leiter des

Stuttgarter Standorts zum Team. Der promovierte Physiker bringt umfassende

Erfahrung in der Strategieentwicklung und -umsetzung bei internationalen

Industrieunternehmen mit - insbesondere in den Bereichen Maschinenbau,

Technologie, Automotive, Industrie- und Gebäudetechnik, sowie Energie und Green

Tech.



Vor seinem Wechsel zu TTE Strategy verantwortete Micha als Head of Corporate

Strategy Development bei Bosch unter anderem die strategische

Portfolioausrichtung, Value-Creation-Planung und groß angelegte Strategie- und

Transformationsprogramme. Zuvor war er viele Jahre als Senior Principal bei der

Boston Consulting Group (BCG) tätig, mit Fokus auf strategische

Repositionierung, Shareholder-Value-Programme und Transformationen globaler

Konzerne.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MicroStrategy! Long 354,00€ 2,74 × 11,74 Zum Produkt Short 395,19€ 2,98 × 10,93 Zum Produkt