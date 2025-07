Rechtsberatung und Unterstützung für Selbstständige und Unternehmen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - So unterstützt die digitale Kanzlei tes rechtsanwälte

steuerberater bundesweit Selbstständige und Unternehmen bei der Abwehr der

Rückzahlung der Corona-Soforthilfe als auch weiteren Coronahilfen.



Viele Selbstständige und Unternehmen in Deutschland sehen sich derzeit mit

Rückforderungsbescheiden konfrontiert: Die in der Corona-Pandemie ausgezahlten

Soforthilfen, Überbrückungshilfen sowie November- und Dezemberhilfen, die der

Überbrückung von Liquiditätsengpässen vieler Unternehmen dienten, sollen nun

teilweise oder vollständig zurückgezahlt werden. Was viele aber nicht wissen:

Gegen solche Bescheide kann man rechtlich vorgehen. Wichtig ist, dass man

rechtzeitig aktiv wird.





