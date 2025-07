Enge Zusammenarbeit bei Kreislaufwirtschaft und medialer Vermarktung (FOTO)

Frankfurt am Main / Neckarsulm (ots) -



- PreZero und die DFL unterstützen gemeinsam Clubs der Bundesligen in den

Bereichen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

- Unternehmen der Schwarz Gruppe und die DFL erzielen grundsätzliche Einigung

über eine Beteiligung an dem Sport-Streaming-Anbieter Dyn Media



Zwei Mannschaften, ein Team: Die DFL Deutsche Fußball Liga und die Unternehmen

der Schwarz Gruppe schließen eine zukunftsweisende Partnerschaft mit dem Ziel,

den deutschen Profifußball gemeinsam nachhaltig zu stärken und

weiterzuentwickeln. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt zunächst auf

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sowie auf medialer Vermarktung.

Zusätzliche Kooperationsmöglichkeiten werden geprüft.





Volltreffer: Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit in den Fußball-BundesligenMit ihrem einzigartigen Ökosystem decken die Unternehmen der Schwarz Gruppe dengesamten Wertschöpfungskreis ab. Von der Produktion über den Handel bis hin zuRecycling und Digitalisierung arbeiten sie an innovativen Lösungen für dieHerausforderungen von morgen. PreZero leistet als Umweltdienstleister einensignifikanten Beitrag zur Etablierung und Förderung von Kreislaufsystemen.Gemeinsam mit der DFL wird PreZero künftig konkrete Maßnahmen für Clubs derBundesligen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft umsetzen undzusammen weiterentwickeln.Die Bundesliga und 2. Bundesliga nehmen ihre Verantwortung mit Blick auf dieRelevanz von Nachhaltigkeit an und haben als erste große Sportligen eineverpflichtende Nachhaltigkeitsrichtlinie unter Berücksichtigung allerDimensionen - ökologisch, ökonomisch und sozial - in ihrer Lizenzierungsordnungverankert.Durch die strategische Allianz können Clubs der Bundesligen von der Expertisevon PreZero wie beispielsweise Konzepten nach der PreZero-Vision "Road to ZeroWaste" profitieren. PreZero unterstützt bereits ausgewählte Bundesliga-Clubs alsPartner für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft dabei, vermeidbare Abfälleauf null zu reduzieren, natürliche Ressourcen zu schonen und Recycling zumaximieren. Im Zuge der strategischen Allianz schafft die DFL ein zusätzlichesService-Angebot für die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga und ermöglichtdadurch Fortschritte bei Rohstoffsicherung und Verringerung der CO2-Emissionender Ligen. Konkrete Projekte und die Auswahl passender Clubs werden im nächstenSchritt abgestimmt.Mediale Vermarktung: Beteiligung an innovativer Sport-Streaming-PlattformNeben der Zusammenarbeit in den Bereichen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschafthaben sowohl die Unternehmen der Schwarz Gruppe als auch die DFL mit der Axel Springer ringer SE und Christian Seifert eine grundsätzliche Einigung über eine