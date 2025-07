Neue Fördermöglichkeiten für Unternehmen (AUDIO)

Frankfurt am Main (ots) - Anmoderationsvorschlag: Digitalisierung und Innovation

sind heute entscheidend für den Erfolg von Unternehmen - doch Investitionen sind

nicht immer leicht zu stemmen. Viele Firmen wollen in neue Technologien und

smarte Prozesse investieren, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Doch woher

kommt das nötige Geld? Bund und KfW haben neue Förderprogramme aufgelegt, die

gezielt dabei helfen können. Mein Kollege Mathias Pillasch verrät uns, wie diese

Unterstützung funktioniert.



Sprecher: Digitalisierung und Innovation sichern Wettbewerbsfähigkeit - doch oft

fehlt das nötige Kapital. Daniel Rode von der KfW erklärt, welche

Fördermöglichkeiten es gibt.





O-Ton 1 (20 Sek.): "Seit dem 1. Juli gibt es beispielsweise zwei neue Programme,

einerseits den 'ERP-Förderkredit Digitalisierung' und andererseits den

'ERP-Förderkredit Innovation'. Diese beiden Programme werden durch den

sogenannten ERP-Förderzuschuss und den Digitalisierungs-Check ergänzt. Sie

richten sich an den Handwerksbetrieb um die Ecke, genauso wie auch an den großen

Mittelständler."



Sprecher: Vom digitalen Einstieg bis zur komplexen Innovation - durch

verschiedene Förderstufen unterstützen die neuen Programme eine breite Palette

von Vorhaben.



O-Ton 2 (15 Sek.): "Mit der Unterteilung stellen wir für Freiberuflerinnen und

Freiberufler, Einzelunternehmen und Mittelständler ein passendes Angebot zur

Verfügung. Außerdem nehmen wir gezielt kleinere Unternehmen in den Blick: Mit

der neuen sogenannten Basisförderung, wollen wir ihnen den Zugang zu

Finanzierungsmöglichkeiten erleichtern."



Sprecher: Einen Mindestkreditbetrag gibt es deshalb nicht. Nach oben, ist

hingegen reichlich Spielraum.



O-Ton 3 (12 Sek.): "Unternehmen können bis zu 7,5 Millionen Euro pro Vorhaben in

der Basisförderung beantragen. In den höheren Stufen, der LevelUp- und der

HighEnd-Förderung, sind sogar dann bis zu 25 Millionen je Vorhaben möglich."



Sprecher: Wichtig: Der Antrag läuft über die Hausbank und muss vor dem

Projektstart gestellt werden.



O-Ton 4 (17 Sek.): "Im Falle der Basisförderung ist es außerdem nötig, dass

kleine und mittlere Unternehmen vorab den KfW-Digitalisierungs-Check

durchführen. Dieser Check unterstützt Unternehmen dabei ihren aktuellen

Digitalisierungs-Stand zu ermitteln und auf dieser Basis erhalten sie konkrete

Vorschläge, wie sie die Digitalisierung in ihrem Unternehmen weiter vorantreiben

können."



Abmoderationsvorschlag: Das waren hilfreiche Einblicke in die neuen

Förderprogramme für Unternehmen für Digitalisierung und Innovation. Wer mehr

erfahren will, findet alle Details auf kfw.de oder kann sich telefonisch beraten

lassen, unter 0800 539 9001.



Pressekontakt:



Karina Schmalz

Pressereferentin

KfW Bankengruppe

Konzernkommunikation und Markensteuerung

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069 7431 42634

Mobil : 0173 4249152

mailto:karina.schmalz@kfw.de

http://www.kfw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6068378

OTS: KfW