Eine Krypto-On- und Off-Ramp für jedermann

ZUG, Schweiz, 2. Juli 2025 /PRNewswire/ -- zondacrypto, eine führende regulierte europäische Kryptowährungsbörse, hat zondacrypto Swiss eingeführt, eine Krypto-On- und Off-Ramp in der Schweiz, die den Zugang zu digitalen Vermögenswerten für Privatpersonen verbessern soll.

Die Dienstleistung ermöglicht es Nutzern, Kryptowährungen direkt mit CHF und EUR über ihr Bankkonto zu kaufen oder zu verkaufen, wobei der gekaufte Betrag in der Krypto-Wallet des Nutzers hinterlegt wird. Im Gegensatz zu vergleichbaren Dienstleistungen in der Schweiz beträgt der Mindesttransaktionsbetrag nur CHF 10 oder EUR 10, was die Einstiegshürden für digitale Vermögenswerte im Land erheblich senkt. In den ersten drei Monaten wird die Dienstleistung zum Nulltarif angeboten.