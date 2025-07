Novo Nordisk: Haben die Dänen so ihre Pole Position aus der Hand gegeben?

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat die Markteinführung seines Abnehmmedikamentes Wegovy in den USA offenbar strategisch unterschätzt und, wie man am Aktienkurs sehen kann, teuer dafür bezahlt. Wie sechs ehemalige Mitarbeiter gegenüber Reuters berichten, ignorierte das Top-Management interne Warnungen, dass das Unternehmen nicht ausreichend vorbereitet sei. Die Folge: Lieferengpässe, schwacher Versicherungsschutz und Angriffsfläche für den US-Rivalen Eli Lilly, der mit seinem Präparat Zepbound Marktanteile gewinnt.

Seit der US-Zulassung Mitte 2021 hat Novo mit Wegovy zwar rund 46 Milliarden Dollar (rund 39 Milliarden Euro) Umsatz erzielt. Doch Lillys Zepbound hat Wegovy inzwischen bei den wöchentlichen Neuverschreibungen überholt. Ein Grund, warum die Aktie weiter strauchelt und sich Investoren zunehmend die Frage stellen, ob Novo im boomenden Markt für Gewichtsverlustmittel wettbewerbsfähig bleiben kann. Der dänische Konzern reagierte inzwischen mit einem Führungsumbau: CEO Lars Fruergaard Jorgensen wurde überraschend abgelöst, auch US-Chef Doug Langa trat zurück.

Erfolg unterschätzt

"Die Prognosen lagen meilenweit daneben", sagte eine der Quellen zu Reuters. Marketing- und Vertriebsexperten hätten damals betont: "Wir haben viele Studien, die uns sagen, dass das ein Riesenerfolg wird. Wir müssen warten, bis die Apotheken gut ausgestattet und startklar sind." Aber Doug Langa sagte: "Nein, wir starten durch."

Zwei ehemalige Mitarbeiter berichten, Langa habe unmittelbar nach der Zulassung auf einen schnellen Marktstart gedrängt, obwohl Vertriebs- und Marketingkollegen ihm davon abrieten. Diese forderten zunächst den Aufbau von Lagerbeständen und vor allem einen besseren Versicherungsschutz. Ohne diesen könnten sich viele Patienten die monatlichen Kosten von bis zu 1.300 Dollar nicht leisten.

Novo Nordisk hat die Darstellung zurückgewiesen. Ein Sprecher erklärte gegenüber Reuters, es gebe "keine Hinweise darauf, dass die Prognosen zu konservativ waren oder dass Führungskräfte die Vorbereitung infrage gestellt haben". Die Prämisse des Berichts sei "einfach nicht wahr".

Tatsächlich zeigten schon 2018 Studiendaten, dass Wegovy zu einem Gewichtsverlust von rund 16 Prozent führen kann. Ein medizinischer Durchbruch für Millionen von Adipositaspatienten. Trotzdem hielt Novo bis Ende 2019 an dem strategischen Ziel fest, die jährlichen Umsätze im Bereich Fettleibigkeit erst bis 2025 zu verdoppeln. Analysten bezweifelten schon damals die Zurückhaltung: "Sie stehen vor der größten Produkteinführung, die Sie je durchgeführt haben", sagte Keyur Parekh, Analyst bei Goldman Sachs, auf einer Investorenkonferenz 2019. "Warum drängt Sie der Vorstand nicht stärker zu einem höheren Ziel?"

Auch nach dem US-Start wiederholte sich das Muster international: Novo setzte auf "volumenbegrenzte Produkteinführungen" mit geringen Mengen. Nur der Heimatmarkt Dänemark blieb davon verschont. Bevorzugt beliefert wurden Märkte mit hoher Zahlungsbereitschaft wie Japan oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Wichtige europäischer Länder, in denen Ärzte globale Verschreibungstrends prägen, wurden dabei vernachlässigt.

Der Preis macht den Unterschied

Ein weiterer Fehler war die Preisgestaltung. Während Novo in den USA rund 1.350 Dollar für Wegovy verlangte, deutlich mehr als für Ozempic, setzte Lilly Zepbound mit 1.080 Dollar deutlich günstiger an und bot hohe Rabatte über seine Direktvertriebsplattform LillyDirect. Einige Patienten zahlten dort nur 349 Dollar Selbstbeteiligung.

Ein ehemaliger Novo-Manager sagte dazu: "Novo war nicht bereit, Pharmacy Benefit Managern (PBMs) relevante Rabatte einzuräumen." Lilly hingegen traf auf einen Markt, "in dem die Kostenträger mit der Art und Weise, wie Novo die Preise verhandelte, unzufrieden waren. Sie suchten nach einer Preiserleichterung, die Novo ihnen nicht gewährte."

Lukas Leu von Bellevue Asset Management sieht grundsätzliche Unterschiede in der Marktdynamik: "Ich hatte während der gesamten Entwicklung den Eindruck, dass Novo im Vergleich zu Lilly konservativer ist", sagte der Analyst. "Und Lilly ist mutiger. Lilly steigt gerade erst ein."

Novo selbst erklärte, man habe sich bei den Prognosen auf verfügbare Daten und Modellrechnungen gestützt. Inzwischen sei der Versicherungsschutz verbessert und die Eigenbeteiligung für Patienten durch Rabatte gesenkt worden. Analysten wie Evan Seigerman von BMO Capital Markets sehen jedoch ein tieferliegendes Problem: "Novo verstand den Markt, den sie aufbauten, nicht und war in seinem Ansatz sehr unflexibel." Auf einem Analystentreffen habe Ex-CEO Jorgensen bei jedem Hinweis auf Lillys Strategie lediglich gesagt: "Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können."

Jetzt geht es in Indien zur Sache

Der globale Boom bei Medikamenten zur Gewichtsreduktion erreicht nun auch Indien. Mit steigender Fettleibigkeit und wachsendem Wohlstand rückt das Land zunehmend in den Fokus internationaler Pharmakonzerne. Novo Nordisk hat vergangene Woche den Verkauf seines Blockbusters Wegovy in Indien gestartet, während Eli Lilly eine vereinfachte Version von Mounjaro auf den Markt brachte.

Analysten von Jefferies prognostizieren, dass der indische Markt bald ein Volumen von einer Milliarde Dollar erreichen könnte. Ein noch kleiner Markt, der aber Teil des dynamisch wachsenden globalen Marktes ist, der laut IQVIA 2023 bei 24 Milliarden Dollar lag und bis 2030 auf bis zu 150 Milliarden Dollar anwachsen könnte.

Heimische Konzerne wetzen schon die Messer

Auch lokale Hersteller wie Sun Pharma, Cipla, Dr. Reddy’s oder Biocon bereiten sich darauf vor, nach dem Auslaufen des Patentschutzes für Semaglutid ab 2026 eigene Generika anzubieten. Aufgrund der komplexen Wirkstoffstruktur sehen Analysten insbesondere die indischen Generikariesen gut positioniert.

Noch sind die Medikamente teuer: Wegovy und Mounjaro kosten umgerechnet bis zu 280 Euro pro Monat. Ein Preis, der für viele in Indien kaum erschwinglich ist. Dennoch berichten Ärzte von einer wachsenden Nachfrage, insbesondere aus der urbanen Mittelschicht. Unterstützt wird der Trend durch ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel: Eine staatliche Erhebung zeigte, dass inzwischen fast jeder vierte Erwachsene übergewichtig ist.

Gleichzeitig mahnt die WHO zur Vorsicht. Die Medikamente könnten zwar helfen, die globale Adipositas-Krise zu lindern, zugleich aber bestehende Ungleichheiten im Gesundheitswesen verschärfen. Ein Bericht zur globalen Anwendung steht bevor.

Fazit: Eli Lilly hat Novo Nordisk überholt

Ein Vergleich der beiden Charts zeigt, dass auch Eli Lilly nicht alles richtig gemacht hat. Beide Konzerne mussten bereits im laufenden Jahr die Prognose senken. Insgesamt schneit Eli Lilly aber deutlich besser als Novo Nordisk.

Anleger müssen sich eigentlich auch nicht damit beschäftigen, wer in der Vergangenheit was falsch gemacht hat, sondern an der Börse wird die Zukunft gehandelt und da sind die Abnehmspritzen zwar noch ein Thema, aber die Abnehmpille rückt immer mehr in den Vordergrund.

Hier scheint Eli Lilly die Nase vorne zu haben. Die Amerikaner gehen mit mehr Dynamik an die Sache ran, besitzen Innovationskraft und haben das bessere Gespür für Marktzugang und Preissetzung, wie das Hickhack zwischen Novo Nordisk, Hims & Hers sowie ww International eindrucksvoll unterstreicht.

Novo Nordisk bleibt jedoch ein verlässlicher Value-Titel mit hoher Profitabilität und Aufholpotenzial, sollte es gelingen, die Lieferprobleme nachhaltig zu beheben und den Zugang zu Wegovy international auszuweiten.

Anleger setzen daher auf Eli Lilly. Die Amerikaner bieten mehr Fantasie, aber auch mehr Risiko.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

