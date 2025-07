Hamas prüft neue Vermittlervorschläge

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas will eigenen Angaben zufolge neue Vorschläge der Vermittler prüfen, die zu einer Waffenruhe im Gaza-Krieg führen sollen. "Wir gehen mit großer Verantwortung an die Sache heran", teilte die Organisation in ihrem Telegram-Kanal mit. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Israel den Bedingungen für den Abschluss einer auf 60 Tage begrenzten Waffenruhe im Gaza-Krieg zugestimmt habe.

Die Hamas reagierte damit zum ersten Mal auf Trumps Mitteilung. Zwischen Israel und den Islamisten vermitteln die USA, Ägypten und Katar - in erster Linie stehen die beiden arabischen Staaten mit der Hamas in Kontakt. "Wir führen nationale Beratungen durch, um die Vorschläge der vermittelnden Brüder zu prüfen", hieß es in der Stellungnahme der Hamas.