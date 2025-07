Precisely beschleunigt standortbezogene KI mit Model Context Protocol

Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) - Neue API-Schnittstelle verbindet bewährte

Tools und Daten mit KI-Assistenten, beschleunigt so die Entwicklung und

verbessert die Genauigkeit der KI-Ergebnisse in Unternehmen.



Precisely

(http://www.precisely.com/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) , der

weltweit führende Anbieter von Datenintegrität, hat heute einen MCP-Server in

sein KI-Ökosystem für Datenintegrität aufgenommen. Diese Schnittstelle

ermöglicht KI-Anwendungen den einfachen Zugriff auf und die Integration von

vertrauenswürdigen Location-Intelligence-Tools und auf Immobilien-, Standort-

und Verbraucherdatensätze mit Unternehmens-KI über natürliche Sprache. Der

MCP-Server von Precisely, der auf dem von Anthropic entwickelten Open-Source

Model Context Protocol (MCP) basiert, macht es für Unternehmen wesentlich

einfacher, standortbezogene, datengesteuerte KI-Lösungen zu entwickeln.







interoperables KI-Ökosystem (https://www.precisely.com/press-release/precisely-a

nnounces-ai-ecosystem-for-data-integrity-across-cloud-ai-and-analytics-platforms

/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) für Datenintegrität auf, bei dem

vertrauenswürdige Daten die Grundlage bilden. Durch die Verbindung von

Preciselys Standort- und Daten-APIs mit führenden Schnittstellen zu großen

Sprachmodellen (LLMs), darunter Claude Desktop, ermöglicht ein MCP-Server sowohl

technischen als auch nicht-technischen Nutzern, KI-basierte Lösungen in wenigen

Stunden - statt Wochen - zu entwickeln.



Standortdaten in KI-Anwendungen nutzbar machen



Mit einem MCP-Server können Nutzer die Entwicklung einer Vielzahl

standortbezogener KI-Anwendungen - einschließlich KI-Agenten - beschleunigen,

etwa zur Automatisierung von:



- Risikobewertung von

Waldbrandrisiken, Kriminalitätsraten und der Nähe zu Notfalldiensten

- Markterweiterungsanalysen , die unterversorgte Gebiete auf Basis von

Versorgungslücken und Kundenstimmung identifizieren

- Erkennung von Investitionsmöglichkeiten durch räumliche Muster in

Baugenehmigungen, Infrastrukturinvestitionen und Bevölkerungsbewegungen



"Wenn Unternehmen KI im gesamten Betrieb einsetzen, brauchen sie mehr als nur

Modelle - sie brauchen qualitativ hochwertige Daten, die einfach nutzbar sind",

sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. "Genau das liefert unser

MCP-Server. Es ist ein Wendepunkt für Teams, die experimentieren, Prototypen

erstellen und standortbezogene KI-Lösungen einführen möchten, die Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Diese Produkteinführung baut auf der Vision von Precisely für ein offenes,interoperables KI-Ökosystem (https://www.precisely.com/press-release/precisely-announces-ai-ecosystem-for-data-integrity-across-cloud-ai-and-analytics-platforms/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) für Datenintegrität auf, bei demvertrauenswürdige Daten die Grundlage bilden. Durch die Verbindung vonPreciselys Standort- und Daten-APIs mit führenden Schnittstellen zu großenSprachmodellen (LLMs), darunter Claude Desktop, ermöglicht ein MCP-Server sowohltechnischen als auch nicht-technischen Nutzern, KI-basierte Lösungen in wenigenStunden - statt Wochen - zu entwickeln.Standortdaten in KI-Anwendungen nutzbar machenMit einem MCP-Server können Nutzer die Entwicklung einer Vielzahlstandortbezogener KI-Anwendungen - einschließlich KI-Agenten - beschleunigen,etwa zur Automatisierung von:- Risikobewertung von Immobilien basierend auf Überschwemmungszonen,Waldbrandrisiken, Kriminalitätsraten und der Nähe zu Notfalldiensten- Markterweiterungsanalysen , die unterversorgte Gebiete auf Basis vonVersorgungslücken und Kundenstimmung identifizieren- Erkennung von Investitionsmöglichkeiten durch räumliche Muster inBaugenehmigungen, Infrastrukturinvestitionen und Bevölkerungsbewegungen"Wenn Unternehmen KI im gesamten Betrieb einsetzen, brauchen sie mehr als nurModelle - sie brauchen qualitativ hochwertige Daten, die einfach nutzbar sind",sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. "Genau das liefert unserMCP-Server. Es ist ein Wendepunkt für Teams, die experimentieren, Prototypenerstellen und standortbezogene KI-Lösungen einführen möchten, die