Dow wenig bewegt - Tech-Werte stärker

1435905 schrieb gestern 16:00

Hallo Mitstreiter,



schon wieder ist ein halbes Jahr vergangen und es wird Zeit für den Blick in den Maschinenraum meiner Geldanlagen:

Bild: 3580_20250701155656_Depot 30

(Datum zeigt den jeweiligen Erstkauf)



Dem geneigten Leser fällt dabei vielleicht ins Auge, dass die Grafik meines Depots plötzlich sieben Positionen mehr umfasst. Hintergrund ist in erster Linie, dass ich wie angekündigt mein LameDuckDepot gedanklich aufgelöst und die Positionen AFLAC, BAT, Unilever, Fresenius und T.Rowe ins normale Depot überführt habe.



Käufe

Mit L’Oréal und einem Nasdaq100 ETF gibt es in diesem Jahr bis dato bereits zwei Neuzugänge. Aufgestockt wurden NovoNordisk, Heineken, Thermo Fisher, Asien ETF und Hexagon. Über LOR, QQQ und NN hatte ich schon berichtet, während die Anderen in kleinerer Stückzahl gekauft wurden, weil ich plangemäß Geld unterbringen „musste“.



Verkäufe

Wie ebenfalls bereits hier erwähnt, habe ich bei Fresenius einen ersten Teilverkauf getätigt. Aktuell hält sich die Aktie sehr gut, so dass ich nicht zu früh aussteigen möchte. Andererseits bleibt es beim Vorsatz, die Position grundsätzlich abzugeben.



Performance

Die liegt per 30.06.2025 bei -3% (inkl. Nettodividende). Damit bin ich erstmals seit längerem etwas besser als meine Benchmark (MSCI World ETF: -5%). Hier zahlt sich wohl mein geringeres US-Gewicht aus: Der US-Anteil ist von 55% auf 50% gesunken, wobei sowohl die schwächere Entwicklung als auch nur wenige US-Käufe im 1. HJ 2025 ihren Teil dazu beigetragen haben. Davon abgesehen ist die Performance nicht zufriedenstellend und ich hoffe auf Besserung im 2. Halbjahr.

Die TOP 3 im ersten Halbjahr waren Fresenius (+27%), der Nasdaq100 ETF und Eurofins (+23%). Absolut betrachtet hat Oracle (+16%) den größten Zuwachs erzielt und ist weiterhin meine größte Position.

FLOP 3 sind: LVMH (-30%), General Mills (-28%) und NovoNordisk (-27%).



VentureDepot

In diesem Depot habe dann doch noch etwas gekauft: 2G Energy.

Hat aber im Gesamtkontext keine Relevanz und ist eher als Spielerei denn als analytisches Investieren zu sehen.



Ausblick

Die politischen/konjunkturellen Themen lasse ich mal außen vor und konzentriere mich auf Sektoren:

Ich finde es bemerkenswert, welche Niveaus Tech-Aktien bereits wieder erreicht haben und kaum jemand thematisiert es. Ist denn alles aus dem Frühjahr vergessen?

Auf der anderen Seite haben Staples -vor allem aus dem food-Bereich- intakte Abwärtstrends (u.a. Pepsi), und auch die Spirituosenhersteller sind nicht wohl gelitten.

Ich finde die Frage spannend, ob das inzwischen attraktive Chance-Risiko-Verhältnisse sind. Auch bzw. gerade weil so viele dunkle Wolken über ihnen schweben und sie out sind.

Wenn ich nicht bereits genügend Nahrungsmittelhersteller hätte, würde ich nun vermutlich einen Fuß in die Tür stellen. So aber stellt sich die Frage für mich nicht.

Spirituosen haben mit ihrer konjunkturellen Abhängigkeit noch mind. einen Punkt mehr auf der Negativseite zu bieten. Hier würde ich erst dann einsteigen, wenn es zu einer deutlichen Übertreibung nach unten kommt (die ich aktuell noch nicht sehe).

Gesundheit ist ebenfalls ein Sektor, der (weiterhin) schwächer abschneidet. Hier halte ich aber unbeirrt an meiner hohen Gewichtung fest, da ich ungeachtet der kurz- und mittelfristigen Herausforderungen vom langfristigen Erfolg überzeugt bin.

Auch wenn es niemals perfekt läuft, halte ich am Plan der regelmäßigen Käufe fest und sammle kein Cash an.





Ich wünsche allen Mitstreitern weiterhin gutes Gelingen und glückliche Entscheidungen!



Beste Grüße

Bastian