Kurssturz von Centene nach Ausblick - UnitedHealth fallen mit

Dietlinde38 schrieb 07.06.25, 19:14

Ich, ehrlich gesagt, nicht. Was sollte da auch kommen? Verkündung Aktienrückkauf? Was auch immer.



Man hat diese Woche verkündet, dass die kommende Dividende erhöht wird. Das Unternehmen ist finanziell gesund; die Nettomarge und Umsatrendite werden in 2025 und 2026 prognostiziert weiter anziehen (Quelle Marketscreener).



Man muss hier Geduld haben. Verluste von nahezu 50 % des Aktienwertes lassen sich nicht eben so in wenigen Tagen und/oder Wochen wieder aufholen. Dennoch bin ich optimistisch, dass dieser Wert im weiteren Jahresverlauf wieder (deutlich) anziehen wird (es sei denn, Q 2 Ende Juli wird unter den Markterwartungen liegen). Man muss nur "auf seinem Hintern sitzen bleiben" (Zitat Charlie Munger).



Ich habe hier drei Calls mit sehr viel Geld am laufen. Wenn die sich so entwickeln, wie ich mir das vorstelle und worauf sich setze, dann muss ich mir für meine Rente keine Gedanken mehr machen.