Pasinex gibt Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2024 und das 1. Quartal 2025 bekannt

TORONTO, ON – 27. Juni 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) hat heute die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 und das erste Quartal zum 31. März 2025 bekannt gegeben. Der Geschäftsbericht, der Lagebericht (Management’s Discussion and Analysis/MD&A) und die damit in Zusammenhang stehenden Bescheinigungen sind auf SEDAR+ verfügbar.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass seine primäre Regulierungsbehörde, die British Columbia Securities Commission („BCSC“), per 27. Juni 2025 die am 8. Mai 2025 erlassene Failure to File Cease Trade Order (die „FFCTO“) aufgehoben hat. Die FFCTO wurde aufgrund der verspäteten Einreichung des testierten konsolidierten Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024, des damit in Zusammenhang stehenden Lageberichts und der Betriebsergebnisse sowie der Bescheinigungen des CEO und des CFO hinsichtlich des testierten Geschäftsberichts gemäß National Instrument 52-109 – Certification of Disclosure in Issuers‘ Annual and Interim Filings (zusammen die „erforderlichen Unterlagen“) über die Einreichungsfrist am 30. April 2025 hinaus erlassen.

Das Unternehmen hat die erforderlichen Unterlagen auf SEDAR+ eingereicht und der Handel an der Canadian Securities Exchange wird nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder fortgesetzt.

Jahresfinanzergebnisse

Höhepunkte – Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024

- Im Jahr 2024 verzeichnete Pasinex einen Nettoverlust von etwa 2,7 Millionen $, gegenüber einem Nettoverlust von etwa 0,3 Millionen $ im Jahr 2023. Der höhere Verlust spiegelt in erster Linie geringere Aktiengewinne aus dem Joint Venture mit Horzum AS, keine Dividendenausschüttungen im Jahr 2024 und höhere aufgelaufene Kosten wider.

- Horzum AS produzierte im Jahr 2024 3.601 Tonnen hochwertiges Zinkprodukt, gegenüber 8.061 Tonnen im Jahr 2023, was in erster Linie auf geringere Mineralreserven und die aufgrund laufender Rechtsstreitigkeiten ausgesetzten Explorationsaktivitäten zurückzuführen ist.

- Die Verkaufsvolumina gingen gegenüber dem Vorjahr um etwa 55 % auf 3.601 Tonnen zurück, was die geringeren Produktionsmengen widerspiegelt. Trotz des geringeren Volumens stiegen die durchschnittlichen Verkaufspreise pro Tonne auf USD-Basis gegenüber 2023 um etwa 20 %.

- Die Kosten pro geförderte Tonne sind von 601 CAD im Jahr 2023 auf 985 CAD im Jahr 2024 deutlich gestiegen, was in erster Linie auf die geringere Fördermenge zurückzuführen ist, die zu höheren relativen Fixkosten und stufenweisen variablen Kosten pro Tonne führte.

- Die Cash-Kosten pro Pfund gefördertes Zinkprodukt stiegen von 0,44 USD im Jahr 2023 auf 0,66 USD im Jahr 2024, was in erster Linie auf geringere Produktionsvolumina zurückzuführen ist, die zu höheren Fixkosten und stufenweise variablen Kosten pro Pfund führten.

- Der durchschnittliche Zinkgehalt der verkauften Produkte verbesserte sich von 48,9 % im Jahr 2023 auf 51,5 % im Jahr 2024.

- Die Betriebe in der Türkei stehen weiterhin unter beträchtlichem Inflationsdruck, wobei die gesamte Inflationsrate über drei Jahre zum 31. Dezember 2024 etwa 291 % erreichte, was sich auf die allgemeine Kostenstruktur auswirkte.

- Die Explorationsaktivitäten bei Pinargozu wurden aufgrund laufender Rechtsstreitigkeiten erheblich reduziert, wobei die Bohraktivitäten von 10.782 Meter im Jahr 2023 auf 6.526 Meter zurückgingen.

- Horzum AS verzeichnete ein weiteres Jahr ohne Todesfälle bei der Mine Pinargozu, registrierte 99.752 unfallfreie Arbeitsstunden und meldete gegenüber 2023 einen Rückgang sowohl bei schweren Unfällen als auch bei Unfällen mit Ausfallzeiten.

- Pasinex sicherte sich proaktiv die Ernennung eines interimistischen Komitees durch türkische Gerichte, um die Joint-Venture-Aktivitäten inmitten anhaltender Rechtstreitigkeiten zu verwalten.

Höhepunkte – 1. Quartal zum 31. März 2025

- Nettoverlust von etwa 0,9 Millionen $ gegenüber einem Nettogewinn von etwa 0,3 Millionen $ im gleichen Quartal 2024. Die primären Faktoren für den Verlust waren geringere Aktiengewinne von Horzum AS, höhere Rechts- und Verwaltungskosten sowie Verluste aufgrund der Auswirkungen der Hyperinflation in der Türkei.

- Horzum AS förderte 653 Tonnen Zinkprodukte, was einen deutlichen Rückgang gegenüber den 1.503 Tonnen im gleichen Quartal des Vorjahres darstellt, zumal der JV-Partner die Untertageerschließung eingestellt hat, wodurch die Erzförderkapazitäten eingeschränkt wurden.

- Im ersten Quartal 2025 wurden keine Zinkverkäufe getätigt, da das Erz aufgehaldet wurde – im Gegensatz zu den 2.986 Tonnen, die im ersten Quartal 2024 verkauft worden waren.

- Es wurden weitere rechtliche Schritte eingeleitet, um ausstehende Forderungen in Höhe von etwa 37,7 Millionen $ gegenüber Akmetal einzutreiben.

- Nach dem 31. März 2025 erhielt Pasinex Canada 350.000 $ von Aktionären des Unternehmens, die als nahestehende Parteien erachtet werden; dieser Betrag wurde zu den bestehenden Aktionärsdarlehensverträgen hinzugefügt.

- Per 4. April 2025 gewährte das Unternehmen insgesamt 400.000 Aktienoptionen an Direktoren, leitende Angestellte, wichtige Mitarbeiter und Berater. Die Optionen wurden sofort ausgegeben, können zu einem Preis von 0,05 $ pro Aktie ausgeübt werden und verfallen fünf Jahre nach dem Datum der Gewährung.

Update hinsichtlich Konzession Sarikaya

Pasinex entwickelt die Konzession Sarikaya im Rahmen eines Abkommens mit dem türkischen Unternehmen Aydin Teknik weiter. Pasinex hat bis 18. Oktober 2025 Zeit, seine Option auf den Erwerb von 100 % dieses vielversprechenden Zinkkonzessionsgebiets auszuüben.

Bei den jüngsten Erschließungsarbeiten wurde etwa 300 m südwestlich des bestehenden Produktionsstollens eine vielversprechende neue Erzfläche entdeckt. Diese neu entdeckte Zone enthält gemischte Carbonat- und Sulfid-Zinkerze, wobei erste Röntgenfluoreszenzanalysen (XRF) auf Zinkkonzentrationen von etwa 30 % hinweisen. Diese Entdeckung bestätigt die Beständigkeit der Mineralisierung entlang eines 500 m langen Abschnitts zwischen dem historischen Tagebau und dem aktuellen Produktionsstandort. Um die Gewinnung dieses neuen Erzes zu erleichtern, wird zurzeit eine 300 m lange Erweiterung des bestehenden Produktionsstollens vorgenommen.

Unternehmensupdate

Pasinex befindet sich in Gesprächen mit bedeutsamen Investoren hinsichtlich einer reinen Eigenkapital-Privatplatzierung. Die Gelder werden für den Erwerb des Konzessionsgebiets Sarikaya, Explorationsaktivitäten, Betriebskapitalzwecke und andere hochgradige Zinkprojekte verwendet werden.

Rechtliche Schritte

Pasinex Arama hat im Namen von Horzum AS die in der zweiten Jahreshälfte 2024 eingeleiteten rechtlichen Schritte fortgesetzt, um ausstehende Forderungen in Höhe von etwa 37,7 Millionen $ gegenüber Akmetal einzutreiben.

Strategische Entwicklungen

- Am 21. Oktober 2024 gab Pasinex bekannt, dass Pasinex Arama ein Options- und Kaufabkommen mit dem türkischen Unternehmen Aydin Teknik unterzeichnet hat, das eine Option auf den Erwerb von 100 % der Konzession Sarikaya, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, vorsieht.

- Anfang 2025 stellte Pasinex ein Unternehmensupdate bereit – allen voran bedeutsame Veränderungen in der Unternehmensführung.

Ian D. Atacan wurde zum Direktor, Chief Financial Officer und Corporate Secretary ernannt.

Aydin Sen wurde zum General Manager von Pasinex Arama ernannt.

Ozlem Altunal wurde zum Financial Manager von Pasinex Arama ernannt.

Ausblick

Pasinex richtet sein strategisches Hauptaugenmerk weiterhin auf den Erwerb und die Erschließung hochgradiger Zinkvorkommen mittels Explorationen und Kleinbergbau. Die Konzession Sarikaya bietet beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und größere Zinkentdeckungen und steht damit im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, Projekte rasch voranzutreiben und den Wert für die Interessensvertreter zu steigern.

Qualifizierter Sachverständiger

Jonathan Challis, ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und staatlich geprüfter Ingenieur, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101 für alle Informationen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Informationen über das Projekt Gunman. Er hat die vom Joint Venture ausgestellten bezahlten Original-Verkaufsrechnungen für die Lieferung der in dieser Pressemitteilung genannten Zinksulfidprodukte geprüft und die in dieser Meldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt. Herr Challis ist ein Direktor des Unternehmens und Chairman des Joint Ventures.

Warnhinweis

Das Unternehmen hat keinen aktuellen technischen Bericht erstellt, der eine Mineralressourcenschätzung gemäß den vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellten und vom CIM Council angenommenen „Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines“ enthält. Die Verfahren zur Klassifizierung der gemeldeten Mineralressourcen wurden im Rahmen der Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators durchgeführt. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, einen NI 43-101-konformen technischen Bericht zu verfassen. Das Joint Venture hat sich bei seinem aktuellen Bohrprogramm nicht an anerkannte Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren gehalten und auch kein unabhängiges Drittlabor für die Analyse der Proben in Anspruch genommen. Das Joint Venture verwendet vor Ort tragbare Röntgenfluoreszenz-Analysatoren („XRF“) für die Untersuchung der Zinkproben und die Gehaltskontrolle bei der Exploration und im Abbau. Darüber hinaus werden für alle Verkäufe des Joint Ventures die Analysen von einem unabhängigen Drittlabor durchgeführt.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto. Über seine 100-%-Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi („Pasinex Arama“) besitzt das Unternehmen 50 % an Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi („Horzum AŞ“ oder das „Joint Venture“). Horzum AŞ besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoff-Broker an Zinkhütten und -raffinerien. Pasinex besitzt außerdem eine 51-%-Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada. Darüber hinaus hat sich Pasinex kürzlich eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung an der Konzession Sarikaya gesichert, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet. Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Erze zu erkunden und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unterwww.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

„Ian D. Atacan“

Ian D. Atacan

Chief Financial Officer

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

