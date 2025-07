Termine bis 16. Juli 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q2 Neugeschäft 10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Hauptversammlung Hamburg 10:30 DEU: expert-Gruppe, Bilanz-Pk 14:00 DEU: Rational, Last Call Q2 (online)

AUT: AT&S, Hauptversammlung

GBR: Sainsbury, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 6/25

08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 6/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 6/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Handelsbilanz 5/25

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 6/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/25

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/25 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 6/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Empfang des Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, durch Bundeskanzler Friedrich Merz, Berlin

10:00 DEU: Pk zur Halbjahresbilanz des Berliner Flughafens BER

11:30 DEU: Pk Verband der Auslandsbanken in Deutschland

12:30 DEU: Pressegespräch HQ Trust zur aktuellen Lage an den Kapitalmärkten, Frankfurt/M.

13:00 DEU: Vorstellung des Projekts «Best Practice E-Mobilität im Schwerlastverkehr» mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Bremen

DEU: Treffen der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister von Bund und Ländern zu Nachbesserungen bei der Krankenhausreform + 13.45 Pk Bundesministerin Nina Warken



FRA: OECD veröffentlicht neuesten Wirtschaftsbericht zur Europäischen Union und zum Euro-Raum

USA/EUR: Verhandlungen zum Zollstreit zwischen den USA und der EU EU-Handelskommissar Maros Sefcovic will in Washington u.a. Gespräche mit US-Handelskommissar Howard Lutnick und dem US-Handelsbeauftragten Jameson Greer führen.

HINWEIS

USA: Aktien- und US-Anleihenmarkt verkürzte Handelszeit

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

NOR: Aker BP, Q2-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/25

08:30 HUN: Industrieproduktion 5/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 5/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/25

11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/25



HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Shell, Q2-Umsatz

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland, Halbjahrspressekonferenz 18:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz



DEU: KBA: Monatliche Neuzulassungen von PKW nach Marken und Modellreihen 6/25 DEU: KBA: Monatliche Neuzulassungen von PKW nach Segmenten und Modellreihen 6/25

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 5/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 5/25

08:00 SWE: Verbrauchderpreise 6/25 (vorläufig)

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 6/25

10:30 EUR: Sentix-Konjunkturindex 7/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/25



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q2 Trading Update

15:00 DEU: Daimler Truck, Kapitalmarkttag in Charlotte, USA 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 6/25



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Funkwerk AG Hauptversammlung, Erfurt



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 5/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 5/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig)

08:00 FIN: Handelsbilanz 5/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 5/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 6/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 5/25

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 6/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 5/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: BGH prüft Anforderungen an Widerrufungsbelehrungen im Fernabsatz, Karlsruhe

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel



GBR: Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Ehefrau Brigitte im Vereinigten Königreich, Windsor

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Q2

11:00 DEU: VW Auslieferungen Konzern Q2/25



TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/25

03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 6/25

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 5/25 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18.6.25



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Fielmann Hauptversammlung, Hamburg

14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung

14:00 DEU: Baywa, Jahreszahlen

15:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung

18:30 DEU: Schaeffler, Pre-Close Call Q2



DEU: Volkswagen, Pre-Close Call Q2



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 6/25

08:00 ROU: BIP Q1/25 (endgültig)

09:00 CZS: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 5/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 5/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 5/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Präsentation der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2025» des Weltenergierats - Deutschland e.V., Berlin

12:00 DEU: Eröffnung Daimler Truck Global Parts Center mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Wirtschaftsminister Sven Schulze, Halberstadt

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 11. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 6/24

10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung

10:00 DEU: Knaus-Tabbert, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Storebrand, Q2-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig)

08:00 GBR: BIP 5/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 5/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 5/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig)

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 6/25



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 14. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 6/25

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 5/25

06:30 JPN: Industrieproduktion 5/25 (endgültig)

07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/25

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 6/25

08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/25

14:00 POL: Handelsbilanz 5/25



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V., Berlin

U.a. zu aktuellen Entwicklungen bei zentralen Produkten wie Kaffee und Kakao

EUR/USA: Ende der Zollpause der EU gegen die USA

Ursprünglich sollten erste EU-Extrazölle auf die Einfuhr US-amerikanischer Produkte wie Jeans und Motorräder am 15.4. fällig werden, die EU pausierte die Zölle aber kurz vor Inkrafttreten für drei Monate. BERLIN:

+ 093.0 Pk Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im Europäischen Parlament, Anna Cavazzini zu neuen Regeln für den Umgang mit Billigplattformen wie Shein und Temu. Thema ist auch der Angriff der US-Regierung auf die europäische Digitalgesetzgebung.

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen

07:30 FIN: Elisa, Q2-Zahlen

12:30 GBR: British Land Company, Hauptversammlung

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

12:45 USA: JPMorgan Chase, Q2-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup, Q2-Zahlen



DEU: KBA: Monatliche Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen mit alternativem Antrieb 6/25

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q2/25

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 6/25

04:00 CHN: Industrieproduktion 6/25

08:00 ROU: Industrieproduktion 5/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 5/25

14:30 USA: Empire State Bericht 7/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 6/25

14:30 USA: Realeinkommen 6/25

14:30 CAN: Verbraucherpreise 6/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet zu Baukostenzuschüssen für Batteriespeicher, Karlsruhe

10:00 DEU: Pressegespräch Merck zur Rolle Deutschlands in der Halbleiterindustrie, Darmstadt

11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie zu Status der Windenergie im Land 1. Halbjahr 2025, Berlin

USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen



--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen

07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q2-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:30 USA: First Horizon, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

22:00 USA: Alcoa, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig)

11:00 ITA: Handelsbilanz 5/25

11:00 EUR: Handelsbilanz 5/25

14:30 USA: Erzeugerpreise 6/25

15:15 USA: Industrieproduktion 6/25

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/25



SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Rabatt-Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Penny

--------------------------------------------------------------------------------------- °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi