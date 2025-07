SDAX und TecDAX glänzen: Deutsche Indizes im Aufwind, BMW führt DAX an

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,38% und steht aktuell bei 23.793,08 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, legt um 0,24% zu und erreicht 30.281,12 Punkte. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt mit einem Plus von 0,52% die stärkste Performance unter den deutschen Indizes und notiert bei 17.530,70 Punkten. Auch der TecDAX, der sich auf Technologiewerte konzentriert, kann mit einem Zuwachs von 0,49% auf 3.862,51 Punkte überzeugen. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones Industrial Average, der bedeutendste US-amerikanische Aktienindex, eine minimale Aufwärtsbewegung von 0,03% und steht bei 44.523,99 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet einen Anstieg von 0,27% und erreicht 6.215,67 Punkte. Insgesamt präsentieren sich die Märkte heute in einer positiven Stimmung, wobei insbesondere der SDAX und der TecDAX mit ihren prozentualen Zuwächsen hervorstechen.Die internationalen Indizes zeigen ebenfalls eine leichte Aufwärtsbewegung, wobei der S&P 500 etwas stärker zulegt als der Dow Jones.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von BMW mit einem Anstieg von 4,70%. Daimler Truck Holding folgt mit 3,71%, während die Commerzbank mit 3,22% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die alle im Minus sind. Zalando verzeichnet einen Rückgang von 2,34%, gefolgt von Airbus mit -2,79% und Vonovia, das mit -2,81% abschneidet.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von ThyssenKrupp mit einem beeindruckenden Plus von 9,01%. HelloFresh folgt mit 6,63%, während Wacker Chemie mit 5,81% ebenfalls stark performt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen negative Trends. Redcare Pharmacy fällt um 3,83%, LEG Immobilien um 3,86% und TAG Immobilien um 3,88%.Im SDAX dominieren die Topwerte, insbesondere SMA Solar Technology mit einem Anstieg von 12,99%. Formycon und Salzgitter folgen mit 7,80% und 7,38%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, mit Secunet Security Networks, das um 3,02% fällt, SUESS MicroTec mit -3,28% und Alzchem Group mit -3,62%.Im TecDAX zeigt Formycon eine starke Leistung mit 7,80%, gefolgt von SILTRONIC AG mit 5,00% und AIXTRON mit 3,19%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen United Internet mit -1,67%, ATOSS Software mit -2,82% und SUESS MicroTec, das auch im TecDAX mit -3,28% abschneidet.Im Dow Jones sind die Topwerte Nike (B) mit 2,90%, Amgen mit 2,38% und NVIDIA mit 1,95%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Entwicklungen, angeführt von Salesforce mit -1,77%, Unitedhealth Group mit -2,85% und Travelers Companies mit -3,76%.Im S&P 500 sind die Topwerte Albemarle mit 8,11%, First Solar mit 6,40% und AES mit 5,48%.Die Flopwerte im S&P 500 sind American International Group mit -3,88%, Broadridge Financial Solutions mit -4,08% und Adobe mit -4,09%.