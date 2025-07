Alexander Thieme von der A&M Beratung erklärt die Erfolgsstrategie für Handwerksbetriebe (FOTO)

Hannover (ots) - Volle Auftragsbücher, wenig Zeit - und trotzdem zu wenigGewinn? Genau das ist Alltag in vielen Handwerksbetrieben. Alexander Thieme vonder A&M zeigt, wie gezielte Auftragsauswahl und strategisches Marketing zu mehrErtrag und Lebensqualität führen können. Warum es sich lohnen kann, Aufträgeabzulehnen, und wie man die profitabelsten Projekte findet, erfahren Sie hier.Viele Handwerksbetriebe stehen vor der gleichen Herausforderung: DieAuftragsbücher sind voll, die Arbeitszeit knapp - und dennoch bleibt amMonatsende oft weniger Gewinn übrig, als der Aufwand es rechtfertigen würde. DasZiel der meisten Unternehmer ist klar: rentabler arbeiten, Zeit sinnvolleinsetzen und den wirtschaftlichen Erfolg sichern. Doch was hindert sie daran,das zu ändern? Oft scheitert es am "Auftrags-Mix": Viele Handwerker nehmennahezu jeden Auftrag an - aus Angst, Kunden zu verlieren oder aus Hoffnung aufkünftige Folgeaufträge. Die Folge: Sie arbeiten an Projekten, die zwar dasPensum füllen, aber kaum Gewinn abwerfen. Das führt häufig zu Frust und demGefühl, sich im Hamsterrad zu drehen - immer beschäftigt, aber wirtschaftlichnicht dort, wo man stehen könnte. "Wer dauerhaft an den falschen Aufträgenfesthält, verschenkt sein größtes Kapital, die eigene Zeit - und verbaut sichdie Chance auf echten wirtschaftlichen Erfolg", warnt Alexander Thieme,Geschäftsführer der A&M."Die meisten Handwerksbetriebe haben keinen Auftragsmangel, sondern einEngpassproblem beim Handwerker selbst", erklärt der Experte weiter. Woher er dasweiß? Er und sein Team von der A&M begleiten Handwerksunternehmen seit Jahrendabei, genau diese Engpässe zu lösen. Ihr Ansatz ist die konsequente Analyse derbisherigen Aufträge, klare Priorisierung lukrativer Projekte und systematischeAkquise passender Aufträge durch gezielte Werbung. Die Grundlage ihrerErfolgsstrategie: Handwerksbetriebe müssen den Mut entwickeln, unprofitableAufträge abzulehnen und ihre Kapazitäten für Arbeiten zu reservieren, die sichwirtschaftlich lohnen. In der Praxis haben Alexander Thieme und sein Team immerwieder gesehen: Betriebe, die selektiver arbeiten, steigern nicht nur ihrenGewinn - sie gewinnen auch an Planbarkeit und Lebensqualität.Tipp 1: Freude ist gut - aber nicht immer wirtschaftlichViele Handwerker wählen ihre Aufträge unbewusst danach aus, was ihnen Spaßmacht. Das Problem: Die Freude am Projekt garantiert noch lange keineRentabilität. Es lohnt sich, bei den letzten 30 Aufträgen genau hinzuschauen:Welche Arbeiten haben tatsächlich Geld in die Kasse gespült - und welche vorallem Zeit gefressen? Nur so lässt sich ein klares Bild davon gewinnen, worauf