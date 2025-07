Koalitionsausschuss berät über Stromsteuer

Beratungen bis in den späten Abend erwartet



Merz hat sich vor den Beratungen zuversichtlich gezeigt, dass eine Lösung möglich ist: "Wenn wir mehr tun können für die privaten Haushalte, dann werden wir das tun." Es wird mit Beratungen bis in den späten Abend gerechnet.

Der Koalitionsausschuss tagt nun das zweite Mal seit Amtsantritt der neuen Regierung. Er gilt als zentrales Planungsgremium des Bündnisses von CDU, CSU und SPD und berät mindestens einmal im Monat. Er befasst sich mit "Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, die zwischen den Koalitionspartnern abgestimmt werden müssen, und führt in Konfliktfällen Konsens herbei", wie es im Koalitionsvertrag heißt.

Zehn Männer und eine Frau



Dem Ausschuss gehören zehn Männer und nur eine Frau an, was für viel Kritik gesorgt hat. In der ersten Sitzung war noch Saskia Esken als SPD-Chefin dabei. Diesmal hat deren Nachfolgerin Bärbel Bas ihre Premiere in dem Gremium, die am Wochenende an die Parteispitze gewählt wurde./mfi/DP/jha