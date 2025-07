Bahn wirft Kunden Missbrauch von Familienreservierungen vor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn legt im Streit über Familienreservierungen nach. In einem internen Schreiben an den Verkehrsausschuss wirft sie Eltern "missbräuchliche" Nutzung der zuvor kostenlosen Plätze vor, berichtet das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe).



Erst Anfang Juni hatte die Bahn die Gratisreservierungen gestrichen und dafür scharfe Kritik von Familien und Politik kassiert. Jetzt sorgt die Bahn damit erneut für Empörung.



"In den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, dass die pauschale Familienreservierung zunehmend missbräuchlich genutzt wurde", heißt es in dem Schreiben. Etwa durch übermäßige Platzbuchungen, Mehrfachreservierungen oder durch Kleingruppen, die das Angebot "zweckentfremdet" hätten, schreibt die Bahn. Zudem verweist sie auf Einsparungsbedarf.