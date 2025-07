Tesla mit Kurserholung - Absatzzahlen besser als befürchtet

Weyun schrieb 30.06.25, 10:28

Ich kann diese FSD Geschichten und diese Märchen-Onkel-Kurse dazu nicht mehr lesen.



> Tesla ist komplett überbewertet. $50 ist okay.

> Tesla ist nicht weiter als die anderen in FSD - bei manchen sogar noch weit zurück

> Die Chinesen haben in allen Bereichen des EVs die Oberhand und werden es immer haben (seltene Erden, Ressorcen und Gov-Support)

> Das Tesla Image ist im Arsch. Die Leftis hassen Tesla (wichtig bei Flotten und Unternehmensimage), der right wing kauft seltener EVs

> Musk ist Musk - der wird immer labiler und extremer



Für mich hat der Ausverkauf begonnen. Siehe letzte Woche. Alles steigt, Tesla steht. Alles fällt, Tesla fällt stärker.



Also mein Kursziel sind $50