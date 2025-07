Börsen Update USA - 02.07. - US Tech 100 stark +0,58 %

Der Dow Jones steht bei 44.439,23 PKT und verliert bisher -0,16 %.

Top-Werte: Nike (B) +3,76 %, Amgen +2,75 %, NVIDIA +2,71 %, Caterpillar +1,36 %, Apple +1,22 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -4,18 %, Travelers Companies -3,56 %, Salesforce -1,91 %, Coca-Cola -1,00 %, Visa (A) -0,80 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 22.615,72 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,70 %, NXP Semiconductors +4,68 %, Tesla +4,44 %, ON Semiconductor +3,84 %, Applied Materials +3,01 %

Flop-Werte: Intel -3,92 %, Adobe -3,90 %, Cintas -3,39 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,24 %, Verisk Analytics -2,24 %

Der S&P 500 steht bei 6.217,40 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: First Solar +7,97 %, Albemarle +7,56 %, Moderna +5,50 %, AES +5,15 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +5,02 %

Flop-Werte: Centene -23,53 %, Molina Healthcare -20,66 %, Elevance Health -4,86 %, Unitedhealth Group -4,18 %, American International Group -4,08 %