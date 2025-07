Haben Deal mit Vietnam erreicht

(Berichtigt wird im ersten Absatz, dass der höhere Zoll auf Fracht erhoben wird, die in Vietnam rpt Vietnam umgeladen wird.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben nach Angaben ihres Präsidenten Donald Trump ein Handelsabkommen mit Vietnam geschlossen. Vietnam soll demnach einen Zoll von 20 Prozent auf alle Importe in die USA zahlen. Für Fracht, die in Vietnam umgeladen und in die USA weitertransportiert wird, werde ein doppelt so hoher Prozentsatz veranschlagt, schrieb US-Handelsminister Howard Lutnick auf der Plattform X. Die amerikanische Seite spricht vom Fachbegriff "Transshipping": Dabei greifen Drittstaaten auf Vietnam als Produktionsstandort mit niedrigen Arbeitskosten für Exporte in die USA zurück. Den Vereinigten Staaten ist dies aber ein Dorn im Auge, weil so US-Zölle umgangen werden könnten.