KGV einstellig, 4 Prozent Dividende: Merck-Aktie zu günstig um wahr zu sein?

Das Krebsmittel Keytruda ist und bleibt die Cashcow des Unternehmens. Im Jahr 2024 war das Präparat für die Hälfte des Umsatzes von Merck verantwortlich – fast 8 Milliarden US-Dollar. Zwar laufen die wichtigsten Patente für Keytrude 2028 aus, doch das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck an Nachfolgern für sein erfolgreichstes Produkt.

Aus der Pipeline des Pharmariesen gab es zuletzt größtenteils positive Nachrichten: Enflonsia, ein Impfstoff gegen das RSV-Virus - wurde in den USA für Säuglinge zugelassen, und die klinischen Ergebnisse von Winrevair bei pulmonaler arterieller Hypertonie bestätigten vielversprechende Resultate. Das Cholesterin-hemmende PCSK9-Präparat erreichte in zwei von drei Studien ihren primären Endpunkt, was das Potenzial für weitere Durchbrüche steigert.