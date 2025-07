Sommermusikfest lockt zahlreiche Besucher in die "Eisstadt" im Nordosten von China

Beijing (ots/PRNewswire) - Die "Eisstadt" Harbin im Nordosten Chinas, die auch

als "Stadt der Musik" in Asien bekannt ist, verzeichnet einen großen Andrang von

Teilnehmern aus 39 Ländern und Regionen bei ihrer Sommermusikgala.



Das 37. Harbin Summer Music Festival, das vom chinesischen Ministerium für

Kultur und Tourismus und der Stadtverwaltung von Harbin gemeinsam veranstaltet

wird, wurde am 27. Juni eröffnet und bietet Einheimischen und Besuchern eine

fantastische Gelegenheit, den Charme der Musik zu genießen.





Das Festival umfasst sieben Abschnitte, darunter die Eröffnungsshows,

Aufführungen auf nationaler Ebene und die Kunstwoche unter dem Motto "Hauptstadt

der ostasiatischen Kultur", und dauert bis September dieses Jahres.



Zu den vielfältigen Aktivitäten gehören drei internationale Musikwettbewerbe,

nämlich der Schoenfeld International String Competition 2025, der 20. World

Saxophone Congress und die 7. Harbin International Accordion Art Week.



In der chinesischen Stadt, die auch ein idealer Urlaubsort im Sommer ist, finden

derzeit 79 weitere chinesische und internationale thematische Aufführungen

statt, ganz zu schweigen von den mehr als 3.000 künstlerischen Aktivitäten, die

zur Unterhaltung der Massen auf dem Programm stehen.



Mit seiner rund hundertjährigen Musikgeschichte und seinem kulturellen Erbe, das

sowohl die orientalische als auch die westliche Kultur umfasst, besitzt Harbin

eine bezaubernde Aura und einen einzigartigen Charme, sagte Peter Paul Kainrath,

Präsident des Weltverbandes der Internationalen Musikwettbewerbe (WFIMC).



Kainrath hofft, dass die diesjährige Jahrestagung des WFIMC in Harbin ein guter

Anfang für die Pflege eines engen und freundschaftlichen Austauschs mit Harbin

und anderen chinesischen Städten sein könnte, wobei er Gespräche und

Kooperationen in einer Vielzahl von Bereichen erwartet.



Als eine der Wiegen der modernen chinesischen Musik ist Harbin, die Hauptstadt

der Provinz Heilongjiang im Nordosten Chinas, bestrebt, verschiedene Kulturen

durch die eingängige und vielfältige Musik ihres Sommermusikfestivals zu

beleuchten.



Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/346349.html



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2723277/pic.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road

-sommermusikfest-lockt-zahlreiche-besucher-in-die-eisstadt-im-nordosten-von-chin

a-302497209.html



Pressekontakt:



Silvia Su,

silviasu07@163.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6068612

OTS: Xinhua Silk Road Information Service