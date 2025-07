CEO von Onco-Innovations hebt auf der Sondertelefonkonferenz für Investoren strategische Meilensteine und F&E-Fortschritte hervor

Vancouver, Kanada – 2. Juli 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der Chief Executive Officer Thomas O‘Shaughnessy am 2. Juli 2025 eine Telefonkonferenz für Investoren abgehalten hat, bei der er den Aktionären ein Update zu den strategischen Meilensteinen und dem Entwicklungsplan des Unternehmens gegeben hat, während es sein Ziel, Innovationen in der Krebsbehandlung durch innovative Therapeutika und künstliche Intelligenz (KI) zu beschleunigen, weiter vorantreibt.

Bei diesem Update gab Herr O‘Shaughnessy einen Überblick über die bedeutenden Fortschritte in den Forschungs- und Entwicklungsbemühungen des Unternehmens, insbesondere die weitere Entwicklung der führenden Polynukleotidkinase-3‘-Phosphatase (PNKP)-Inhibitor-Technologie. Herr O‘Shaughnessy kommentierte die Beauftragung von Dalton Pharma Services durch Onco zur ersten Herstellung von präklinischem Testmaterial und betonte, dass dies den Beginn des Übergangs von der Forschung im Frühstadium zur skalierten Produktion und klinischen Vorbereitung markiere.

Herr O‘Shaughnessy erläuterte dann die kurzfristigen Schwerpunktbereiche der F&E-Roadmap des Unternehmens, einschließlich der Auswahl von Vertragsforschungspartnern, des Beginns der präklinischen GLP-Tests und der vorläufigen Vorbereitungsarbeiten für etwaige klinische Phase-1-Studien. Er hob hervor, dass diese Aktivitäten entscheidend für das Erreichen wichtiger regulatorischer Meilensteine im Jahr 2026 sind, die Teil eines globalen, mehrere Regionen umfassenden klinischen Entwicklungsplans sind.

Im Rahmen dieser auf KI ausgerichteten Strategie informierte Herr O‘Shaughnessy über das PROmAI-Konsortium, eine strategische Initiative unter der Leitung von Inka Health AI, die globale Pharmapartner und wissenschaftliche Experten zusammenbringen soll. Ziel des Konsortiums ist es, die Entwicklung von kausalen KI-Tools zu unterstützen, die die Vorhersagemodellierung und die Anpassung an die Vorschriften bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten verbessern. Er bestätigte, dass AstraZeneca Interesse an einer Teilnahme als Gründungsmitglied bekundet habe, was die Bedeutung des Konsortiums für die gesamte Branche unterstreicht.