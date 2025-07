Univar Solutions ernennt Robert Craycraft zum Chief Executive Officer des Geschäftsbereichs Chemical Distribution & Services

DOWNERS GROVE, Illinois, 2. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Univar Solutions LLC („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führender Lösungsanbieter für Anwender von Spezialchemikalien und -inhaltsstoffen, hat heute bekannt gegeben, dass Robert Craycraft mit Wirkung zum 4. August zum Chief Executive Officer des Geschäftsbereichs Chemical Distribution & Services ernannt wurde. Craycraft wird in dieser Funktion für alle Aspekte dieses wichtigen Unternehmensbereichs verantwortlich sein, der sich auf die Bereitstellung grundlegender Chemikalien und Dienstleistungen für wichtige Branchen konzentriert und sich dabei der Sicherheit, dem Service und der Fachkompetenz verpflichtet fühlt.

Craycraft bringt mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung in das Unternehmen Univar Solutions ein und war zuvor in leitenden Positionen bei mehreren Chemievertriebs- und Dienstleistungsunternehmen tätig. Im Laufe seiner Karriere hat er eine beeindruckende Erfolgsbilanz im Aufbau von Unternehmen vorzuweisen. Er hat sowohl organische Wachstumsinitiativen als auch M&A-Projekte geleitet, die operative Effizienz durch strukturelle Umgestaltungen verbessert und neue Marktchancen erschlossen, um das Wachstum voranzutreiben.

„Ich freue mich, Bob im Team von Univar Solutions willkommen zu heißen", sagte David Jukes, President und Chief Executive Officer. „Seine Fähigkeit, indirekte, digitale und Außendienst-Vertriebskanäle zu leiten und gleichzeitig robuste Vertriebsmanagementpraktiken aufzubauen, wird für uns von großer Bedeutung sein, wenn wir neue Wachstumschancen verfolgen und bestehende Beziehungen stärken."

Vor seiner Ernennung bei Univar Solutions war Craycraft zuletzt als Chief Executive Officer der Cadence Group tätig. Zu seinen früheren Erfahrungen zählen Positionen als CEO und Director bei BearCom, BakerCorp und Safety-Kleen, allesamt Unternehmen mit Private-Equity-Hintergrund. Craycraft begann seine Karriere bei Ashland und war 18 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen bei Valvoline tätig. Craycraft wuchs in Ashland, KY, auf und erwarb einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Vanderbilt University. Er wird seinen Sitz in der Niederlassung in Downers Grove, Illinois, haben.