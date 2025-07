Zoomlions Schwerlast-Raupenkran unterstützt den Bau von Marokkos Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030

Der ZCC9800W, ein Raupenkran mit hoher Kapazität, der für seine robuste Leistung und strukturelle Stabilität bekannt ist, wurde als primäre Hublösung vor Ort bestimmt. Bautrupps haben das Gerät für seine überragende Hubkapazität, die präzisen Steuersysteme sowie die Zuverlässigkeit unter Last gelobt und angemerkt, dass seine integrierte Leistung die vergleichbarer Modelle in derselben Tonnageklasse übertrifft. Sein Einsatz hat die Montagearbeiten für das Haupttragwerk des Stadions erheblich vorangebracht.

Nach Abschluss der Hubvorgänge im Prince Moulay Abdellah Stadium wird der ZCC9800W zur Baustelle des Grand Stade Hassan II Stadiums in Benslimane, Marokko, verlegt, welches das größte Fußballstadion der Welt werden soll. Diese Umstellung unterstreicht die Vielseitigkeit des Krans und dessen zentrale Rolle bei der Unterstützung hochrangiger internationaler Projekte mit anspruchsvollen technischen Anforderungen.

Der ZCC9800W hat sich bei der Installation von Windturbinen, in der petrochemischen Industrie und bei groß angelegten Infrastrukturarbeiten in einer Reihe komplexer Betriebsumgebungen bewährt. Er hat seine stabile und effiziente Leistung an Windkraftstandorten in der Inneren Mongolei bei Temperaturen von – 40 °C und in Vietnam bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 8 m/s unter Beweis gestellt und dabei stets ein präzises Lasthandling sowie Betriebssicherheit gewährleistet. Der ZCC9800W wurde auch in europäischen Projekten eingesetzt und erfüllt die in der Region geforderten fortschrittlichen Betriebs- und Zertifizierungsstandards. Er bietet eine wettbewerbsfähige und zuverlässige Lösung für Schwerlastszenarien in fortgeschrittenen Volkswirtschaften.

Die Leistung des Krans in Marokko ist ein wichtiger Meilenstein für Zoomlions weiteren Aufstieg im Segment der Hochtonnagekrane. Durch die Nutzung der hauseigenen F&E- sowie Fertigungskapazitäten hat Zoomlion sein Portfolio an weltweit wettbewerbsfähigen Raupen- und All-Terrain-Kranen stetig erweitert und bietet integrierte Hublösungen an, die den Anforderungen der Entwicklung kritischer Infrastrukturen weltweit gerecht werden.

Informationen zu Zoomlion

Zoomlion wurde 1992 gegründet und ist ein globaler Hersteller von Baumaschinen, Bergbaumaschinen, Landmaschinen und anderen integrierten Lösungen in über 170 Ländern.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2723628/WechatIMG2110.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zoomlions-schwerlast-raupenkran-unterstutzt-den-bau-von-marokkos-stadien-fur-die-fuWball-weltmeisterschaft-2030-302497378.html