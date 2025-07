Blokees wird exklusiver strategischer Partner der Ausstellung „Journey of Light A Glimpse into Ultraman's 60th Anniversary" SHANGHAI, 3. Juli 2025 /PRNewswire/ - Am 2. Juli veranstaltete die mit Spannung erwartete Ausstellung „Journey of Light: A Glimpse into Ultraman's 60th Anniversary" (Ein Blick auf Ultramans 60. Jahrestag) in Shanghai einen Medienvorschautag. Die …