Weltweit wegweisender Durchbruch! Die HJT-Module von Risen Energy erreichen eine durchschnittliche Serienleistung von 740 Wp bei einem Rekordzellenwirkungsgrad von 26,61 %

NINGBO, China, 3. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Ein Meilenstein in der globalen Photovoltaik-Technologie mit Heterojunction (HJT)! Risen Energy Co. Ltd. (Aktiensymbol: 300118) gab heute bekannt, dass seine selbst entwickelten Hyper-ion HJT-Module eine bahnbrechende durchschnittliche Serienleistung von 740 Wp erreicht haben und damit einen neuen Effizienzmaßstab in der Branche setzen. Mit einem zertifizierten Zellwirkungsgrad von 26,61 % demonstriert diese Innovation die unmittelbare Integration von Forschung und Entwicklung in die Produktion. Dieser Durchbruch untermauert die Führungsrolle von Risen Energy bei der Industrialisierung von hocheffizienten PV-Anlagen.

Zentrale Innovationen: Patentgeschützte Technologie und Revolution in Sachen Kosten-Leistungs-Verhältnis

Dank nationaler Forschungs- und Entwicklungsprogramme bieten die proprietären Technologien von Risen Energy strukturelle Optimierungen und drastische Kostensenkungen bei gleichbleibend hoher Effizienz.