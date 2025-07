Naradas flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem Center L Ultra 6,25 MWh bereit zur weltweiten Auslieferung

Das System verfügt sowohl über einen Kompressor-basierten als auch über einen natürlichen Kühlmodus und kann je nach Umgebungstemperatur sowie Betriebsbedingungen intelligent zwischen diesen beiden Modi umschalten, was den Stromverbrauch um 30 % reduziert. Mit seinem selbstregulierenden, intelligenten Wärmemanagementsystem wird der Temperaturunterschied im System unter 2,5 °C gehalten, was die Lebensdauer des Systems erheblich verlängert.

HANGZHOU, China, 3. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich hat Narada die bevorstehende Massenproduktion seines flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersystems „Center L Ultra" angekündigt und damit einmal mehr seine starken technischen Fähigkeiten im Bereich der Energiespeicherung unter Beweis gestellt. Das System bietet eine Kapazität von 6,25 MWh in einem 20-Fuß-Standardcontainer und ist damit für Energiespeicheranwendungen von 2 bis 8 Stunden geeignet. Das System verfügt über ein innovatives Design, das mit zwei Akkus kompatibel ist und sowohl Akkumodelle mit 783 Ah als auch 587 Ah unterstützt.

Was die Sicherheit betrifft, so nutzt das System fortschrittliche Technologien wie Big-Data-Fusion-Analysen und Multiphysik-Kopplungsmodelle, um thermische Durchbruchsrisiken bis zu 24 Stunden im Voraus vorherzusagen. In Verbindung mit einer präzisen Fehlerlokalisierung und einem vierstufigen Brandschutzmechanismus bietet das System eine deutlich verbesserte Betriebssicherheit sowie Stabilität für Kraftwerke.

Durch die komplette Eigenentwicklung der Schlüsselkomponenten ist das Center L Ultra Energiespeichersystem bereits vorinstalliert und vorinbetriebgenommen, bevor es das Werk verlässt, was einen schnellen und effizienten Netzanschluss unmittelbar nach der Ankunft am Standort ermöglicht.

Mit der Schutzart IP55/C5, einer umfangreichen Temperaturtoleranz von – 40 °C bis 55 °C, einer Erdbebensicherheit bis zum Grad 8 und einem geräuscharmen Betrieb unter 65 dBA ist das System für eine Vielzahl Umgebungen geeignet, darunter Küstengebiete, Wüsten und Bergregionen.

Zusätzlich ist das System in eine KI-gestützte intelligente Managementplattform integriert, die eine Echtzeitüberwachung des Betriebsstatus des Systems ermöglicht. Außerdem unterstützt es die OTA-Technologie (Over-the-Air) für Remote-Software-Upgrades.

