Neben Jobabbau Kurzarbeit bei HanseYachts

affenkopp schrieb 19.05.25, 15:14

Greifswalder Bootsbauer Hanseyachts soll verkauft werden: „Stark gesunkene Nachfrage"



200 Jobs bei Hanseyachts in Greifswald sind in Gefahr. Das Unternehmen bestätigt eine strategische Neuausrichtung. Die Produktion soll an die gesunkene Nachfrage angepasst werden.

Greifswald. Die Hanseyachts AG mit Hauptsitz in Greifswald ist in wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser. Nachdem die Gewerkschaft IG Metall am vergangenen Freitag von 200 geplanten Entlassungen gesprochen hat, bestätigt der weltweit zweitgrößte Hersteller von Segelyachten nun eine strategische Neuausrichtung aufgrund „globaler Marktunsicherheiten“.

Wie Hanseyachts mitteilt, wird bis Ende Juni 2025 unter Vollauslastung produziert, um das laufende Saisongeschäft zu bedienen. „Danach jedoch soll die Produktion der stark sinkenden Nachfrage angepasst werden, um die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens zu sichern“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Daher ist mit einem deutlichen Personalabbau zu rechnen. Die 200 im Raum stehenden Entlassungen bestätigt Hanseyachts-Vorstand Hanjo Runde jedoch nicht. Hierzu heißt es offiziell bisher nur: „Ohne den Ergebnissen vorgreifen zu wollen, wird mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandelt.“

Laut dem Vorstandvorsitzenden soll der Familienunternehmer Andreas Müller neuer Mehrheitseigner werden. Zudem möchte Hanjo Runde selbst Anteile kaufen. „Darin sehe ich ein klares Bekenntnis sowohl zur Hanseyachts AG und zu ihren Beschäftigten als auch zum Land Mecklenburg-Vorpommern und zur Region Greifswald.“

Bislang ist die Aurelius AG Mehrheitsanteilseigner. Der global tätige Investor stieg 2011 ein, besitzt derzeit 76,77 Prozent der Anteile.

„Wir werden alles daransetzen, gemeinsam mit dem Land, den Banken und dem Betriebsrat verantwortungsvolle Lösungen zu finden“, sagt Hanjo Runde. „Wir werden die bevorstehende Transformation mit größtmöglicher Transparenz und Verantwortung gestalten.“

Ursachen für die stark gesunkene Nachfrage sieht Hanseyachts in der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit, der schwachen Konjunktur in den Kernmärkten Deutschland und USA sowie in den anhaltenden geopolitischen Konflikten und militärischen Auseinandersetzungen. In Summe führe dies zu einer spürbaren Zurückhaltung bei Investitionen in Yachten, so Hanjo Runde.

Hanseyachts mit seinen Produktionsstandorten in Greifswald und Polen hat insgesamt 1500 Mitarbeiter, 800 davon in der Hansestadt. Das 1990 gegründete Unternehmen ist seit 2007 an der Börse vertreten. 2005 übernahm Hanseyachts den Motorboothersteller Fjord, gehört heute zu einem der zehn größten Herstellen von Motorbooten.

Im Geschäftsjahr 2021/2022 verzeichnete das Unternehmen ein Minus von 20,7 Millionen Euro. Zum Ende des Geschäftsjahres 2023/24 schien die Krise überwunden, Hanseyachts wies einen Gewinn von 1,8 Millionen Euro aus. Mögliche Entlassungen hatte Frank Prenzlau, Geschäftsführer der IG Metall StralsundNeubrandenburg, öffentlich gemacht: „Der Vorstand der Hanseyachts AG hat am 9. Mai den Betriebsrat darüber informiert, dass am Standort Greifswald 200 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen.“



(Ostsee-Zeitung vom 19.05.2025)