Vietnam-Aktien knallen nach US-Handelsdeal hoch!

Nach der Verkündung eines Handelsabkommens zwischen den USA und Vietnam haben die Aktienmärkte in dem südostasiatischen Land den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht. Der wichtigste vietnamesische Aktienindex, der VN, stieg um 0,3 Prozent und erreichte damit laut Daten von LSEG den höchsten Stand seit April 2022.

Nach wochenlangen Verhandlungen wurde der Handelsdeal zwischen den USA und Vietnam abgeschlossen. Er sieht eine Zollgebühr von 20 Prozent auf vietnamesische Exporte in die USA sowie einen Zuschlag von 40 Prozent auf Waren vor, die als "umgeladen" über Vietnam in die USA gelangen. Im Gegenzug hat Vietnam zugesagt, alle Zölle auf US-Importe zu streichen, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Dadurch können die USA ihre Produkte zollfrei in Vietnam verkaufen. Diese Vereinbarung könnte für beide Länder erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen.

Vietnam ist inzwischen einer der wichtigsten Handelspartner der USA und hat seine Exporte in den letzten Jahren deutlich gesteigert – insbesondere durch die Verlagerung von Produktionsstätten aus China. Als bedeutender Anbieter von Textilien und Sportbekleidung hat Vietnam eine Schlüsselrolle in der Lieferkette internationaler Marken wie Nike und Gap übernommen. Im Jahr 2025 war Vietnam der sechstgrößte Lieferant von US-Importen mit einem Handelsüberschuss von nahezu 137 Milliarden US-Dollar.

Die Vereinbarung hat das Potenzial, die ohnehin angespannten Handelsbeziehungen zwischen den USA und China weiter zu belasten. Einige US-Beamte befürchten, dass China auf diese Schritte reagieren könnte, insbesondere im Hinblick auf die 40-prozentige Zollgebühr auf Waren, die über Vietnam umgeladen werden.

