In den nächsten 30 Tagen startet die 50.000-Tonnen-Pilotanlage

Das lange Warten hat in Kürze ein Ende, wie Brodie Sutherland gestern in einem Post auf X geschrieben hat. Wie Sutherland in einem persönlichen Gespräch ergänzte, steht für die kommende Woche ein weiteres Telefonat mit dem mexikanischen Minenministerium an, das einen konkreten Zeitplan liefern dürfte. Die Vorfreude ist berechtigt: Nach Jahren intensiver Exploration und Vorbereitung beginnt nun der Übergang in die Produktion.

Freie Übersetzung der gestrigen Veröffentlichung durch CEO Brodie Sutherland:

"Aufregende Fortschritte bei Tocvan Ventures! Unsere 50.000-Tonnen-Pilotproduktionsanlage für das Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, macht Fortschritte. Die Genehmigung liegt im Plan und wird noch in diesem Monat erwartet. Die detaillierten Entwürfe für ein 1,76 Hektar großes Auslaugungsfeld sind abgeschlossen, und die neuesten hochgradigen Bohrergebnisse (3,1 m @ 19,4 g/t Gold) unterstützen eine kurzfristige Produktionsaufnahme. Angesichts der stark steigenden Goldpreise steht Gran Pilar kurz davor zu glänzen. Bleiben Sie dran! #Bergbau #Gold #Silber $TOC

Wir zielen auf Material mit über 1 g/t Gold direkt ab der Erdoberfläche im gesamten Projektgebiet. Das Pilotprojekt zielt darauf ab, die Kinetik der Haufenlaugung für eine Goldgewinnung von über 70% zu optimieren. Unser erfahrenes Team hat diesen Prozess bereits im Jahr 2023 mit einer ersten Großprobe erfolgreich durchgeführt. Jetzt ist die Zeit für etwas Großes! @TOCVANVentures"

Fazit: Jetzt beginnt die Wertschöpfung

Die Genehmigungen befinden sich in der finalen Phase. Das Areal von über 21 km² in vollständigem Besitz Tocvans bietet ausreichend Platz für weitere Infrastruktur sowie zukünftige Skalierung. Tocvan hat in den vergangenen Jahren ein hoch aussichtsreiches Gold-Silber-Projekt aufgebaut – und steht nun an der Schwelle zur Produktion. Mit einer klaren Strategie, überzeugender Technik, starken Ergebnissen und einem Team mit operativer haufenaugungserfahrung ist Tocvan bereit, Gran Pilar zum Erfolg zu führen. Für Investoren scheint jetzt der ideale Zeitpunkt zu sein, um sich zu positionieren.



Vollbild / So ähnlich sieht auch der Tocvan-Crusher aus – hier ein vergleichbares Setup in Aktion, wie es bald auf dem Gran Pilar Projekt zum Einsatz kommen soll. (Quelle)



Vollbild / Mitarbeiter des LTM-Teams beim Besuch der Pilotanlage – die Besichtigung vor Ort markiert einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zur Inbetriebnahme der Pilotanlage beim Gran Pilar Projekt. (Quelle)

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 59.737.745

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,56 CAD (02.07.2025)

Marktkapitalisierung: $34 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,34 EUR (02.07.2025)

Marktkapitalisierung: €20 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Rockstone Disclaimer: Beim Text handelt es sich u.a. um zitierte Teile der Tocvan-Veröffentlichung, die frei aus dem Englischen übersetzt sind. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.