UBS stuft Safran auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 240 auf 275 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant geht in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Ende Juli anstehenden Zahlen von einem starken Halbjahr aus. Die Frage sei nun, wie der Rest des Jahres verläuft, für das er selbst vorsichtiger wird wegen der Entwicklung im Luftverkehr. Er passte seine Schätzungen unter anderem an Währungseffekte an und berücksichtigte im Kursziel auch die gestiegene Sektorbewertung./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 18:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 268,6EUR auf Lang & Schwarz (03. Juli 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A